Eugenio Derbez tuvo una crisis de ánimo tras accidente en el hombro, reveló su hijo Eduardo

Eduardo Derbez, hijo del actor y productor Eugenio Derbez, reveló en una entrevista que el actor pasó por una difícil etapa que afectó su ánimo tras el accidente en agosto.

En una intervención para el programa de TV Ventaneando, el integrante del ‘clan’ Derbez habló sobre el estado emocional de su padre y cómo evolucionó en el transcurso de las semanas.

“Estuvo ‘bajoneado’ los primeros días, ahorita lo siento con mucha actitud, energía y muchas ganas de salir adelante. Fue solo un mal golpe, malos días y meses, pero no pasa nada ya saldrá adelante”, comentó el actor para el medio mexicano.

Asimismo José Eduardo Derbez reafirmó que Alessandra Rosaldo ha estado apoyando al actor durante todo el proceso de recuperación al que ha sido sometido.

La recuperación de Eugenio Derbez

En más de una ocasión, a través de redes sociales, Eugenio Derbez ha compartido con sus seguidores cómo va el estado de su hombro tras la operación.

Fue Alessandra Rosaldo quien reveló lo que había sucedió tras el accidente de Eugenio Derbez. De acuerdo con la cantante de Sentidos Opuestos, una mala caída mientras el actor hacía uso de un juego de realidad virtual derivó en una fractura múltiple en el hombro de Derbez.

A finales de agosto, Derbez fue sometido a una cirugía en la que recibió una reducción abierta y fijación de 20 tornillos. A partir de esa intervención el actor comenzó sus terapias de rehabilitación.

En marco de la Copa Mundial, el mexicano hizo una transmisión en vivo para hablar con ‘Memo’ Ochoa y en ella comentó el estado más reciente de su hombro herido.

“Voy muy bien, mejor de lo que yo esperaba, hay gente que piensa que todavía estoy en cama, pero no, voy muy bien para haber tenido 17 fracturas, los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”.

Eugenio Derbez le responde a Guillermo del Toro

El pasado 27 de noviembre, el cineasta Guillermo del Toro hizo énfasis en que los problemas del cine mexicano no estaban acotados a figuras mediáticas como Omar Chaparro y Eugenio Derbez.

“Para todos lo que ‘botean’ sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lila Avilés, Fernanda Valadez, etc. Digo, para que se les note menos la plantilla”, comentó del Toro en su cuenta de Twitter.

Aquel comentario surgió después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciara la crisis financiera por la que está pasando.

Eugenio Derbez salió en el medio de Despierta América para aclarar que Guillermo del Toro no lo estab atacando ni a él ni a Omar Chaparro.

“Tengo una amistad muy buena con Del Toro, lo que él está diciendo es que nos dejen en paz a Omar y a mí, hay otros cineastas que no solo son Derbez y Chaparro”, explicó Derbez.

También aseguró que “no vale la pena engancharse” con la situación, ya que Guillermo del Toro “no es una persona que se dedique a hablar mal de nadie”.