¿Qatar es el último Mundial de ‘Memo’ Ochoa? El portero le responde a Eugenio Derbez

Un crossover más ambicioso que Infinity War (2018), el actor Eugenio Derbez y el futbolista Guillermo ‘Memo’ Ochoa conversaron durante una transmisión en vivo este domingo en Instagram, en el marco del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2022.

En vivo desde Qatar, Ochoa habló de diversos temas en torno al Mundial: “Querido Memo, no sabes cuánto te quiero desde que andabas saliendo con Bibi [P.Luche]”, saludó al inicio el comediante en referencia a la aparición del futbolista en la Familia P. Luche hace más de 10 años, con motivo del Mundial de Sudáfrica

“Sigues igual, con medio hombro”, bromeó Ochoa, “tu carrera de portero ya se acabó”; “Medio córtale, mi chavo”, dijo Derbez, quien se recupera de una cirugía en su brazo.

Entre los primeros temas, hablaron sobre la polémica venta de alcohol, no solo en Qatar, sino en otros estadios: “el mexicano anda triste... es una cuestión de acostumbrarse, no es fácil, hay que ir a ver futbol y aguantarse un ratito”.

Derbez, quien es vegano y además ha declarado que él nunca toma alcohol, agregó que quizá por el exceso a veces hay pleitos en los estadios.

México vs. Argentina: Ochoa opina sobre los rivales de la Selección

El portero mexicano reveló estar emocionado por los próximos partidos de la Selección Mexicana en Qatar 2022 y explicó cómo fue su reacción al enterarse de los contrincantes con los que el Tri se enfrentará en el torneo.

“Argentina es el ‘Coco’ supongo, el más difícil ¿no?”, preguntó Derbez; “Cuando vi el grupo pensé lo mismo que se te viene a la mente a ti, ¿qué piensas cuando ves que te tocó Argentina? Ahí está [haciendo referencia a la expresión de asombro de Derbez]”.

¿Qué se siente ver venir a Lionel Messi? El portero relató que al saber que enfrentarían a Argentina lo primero que sintió fue emoción: “Uno quiere jugar futbol desde niño para estar en un Mundial, contra los mejores... yo quiero jugar contra ellos, queremos ganarles, demostrar que eres capaz, que el mexicano es capaz, va a ser complicado, pero qué mejor un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia”.

Al hablar sobre el “más peligroso”: Lionel Messi o Robert Lewandowski, Ochoa explicó que ambos son rivales formidables para la Selección Mexicana:

“El tema aquí es que Lewandowski necesita de sus compañeros para hacer gol.... Y Messi tiene ese talento, esa magia y creatividad que podría relajarse cinco minutos y después meterte un gol. Van a ser retos muy bonitos y muy difíciles, estamos listos para dar la cara”, explicó Ochoa sobre los demás jugadores.

Además, expuso que no hay que olvidarse de que Arabia es un rival importante, local, “fácil tampoco va a ser, no nos van a regalar nada”.

Las polémicas en Qatar: Esto dice Memo Ochoa

La sede del actual mundial ha estado sujeta a críticas por las restricciones con las que cuenta el país de Qatar, en especial por el tema de derechos humanos hacia ciertos sectores de la población.

Eugenio Derbez aprovechó la conversación para preguntarle al jugador lo que opinaba sobre las restricciones que se impusieron en esta Copa Mundial.

“Bueno Eugenio es un tema difícil ha sido delicado decidir que fuera en Qatar. Estoy a favor que se respeten los derechos humanos, pero a su vez somos respetuosos de otras culturas, cambiar esto de la noche a la mañana no es fácil”, contestó el portero.

Derbez también agregó que le parece algo controversial que mientras en México el grito homofóbico que se canta en algunos partidos casi los deja fuera del Mundial, en Qatar hay tantos conflictos en el tema de derechos de la comunidad LGBT+.

Qatar 2022: ¿El último mundial de ‘Memo’ Ochoa?

“Estoy muy contento de poder estar en una quinta Copa del Mundo, emocionado, el futbol y la vida va tan rápido, a veces no tienes esa pausa para pensar... no es fácil, soy un afortunado porque he pasado muchos años a alto nivel... muchos sacrificios y trabajo detrás”, comentó Ochoa.

El intérprete de Ludovico P.Luche le preguntó al portero de 37 años si Qatar 2022 será su último Mundial a lo que el futbolista aseguró que tiene ganas de seguir jugando y de participar en este tipo de torneos internacionales.

“No lo siento en este momento”, respondió ‘Memo’ Ochoa y explicó que en las lesiones lo han respetado bastante, la carrera como portero puede ser más larga y se siente bien física y mentalmente, “por mi cabeza no está... nadie ha hecho seis mundiales, sería un privilegio... Quiero seguir”.

Por último, Ochoa dijo: “vamos a darlo todo por ellos, vamos a rompernos la madre por los mexicanos y ojalá podamos darle una alegría grande a todos”.