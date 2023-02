Eduin Caz, de Grupo Firme, confirma separación con Daisy Anahy, su esposa: ‘Me dejaron’

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, confirmó los rumores acerca de una supuesta separación con Daisy Anahy, su esposa. Fue durante la transmisión de un live que el cantante relató a sus seguidores qué es lo que está sucediendo con su ahora expareja, con espera su tercer hijo.

Los rumores acerca de rompimiento entre Eduin Caz y Daisy Anahy

Fue apenas hace unos días, durante la entrega de los Premios Lo Nuestro, ceremonia en la que Grupo Firme recibió seis galardones, donde el intérprete de ‘Ya supérame’ realizó una dedicatora que desconcertó a cientos de asistentes y espectadores.

“Se los quisiera dedicar más que nada a mi exesposa que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!”, expresó ante el público.

Sin embargo, este suceso solo reforzó algunas sospechas sobre una supuesta infidelidad del intérprete luego de una filtración de un video en donde aparece con otra mujer. Eduin negó el señalamiento y aseguró que se trataba de una extorsión.

Si bien la confirmación de la ruptura se concretó la noche del 24 de febrero, Eduin y Daisy habían estado juntos apenas hace una semana, pues el cantante compartió historias en su cuenta de Instagram sobre un viaje que realizó a Mazatlán, Sinaloa acompañado de su ahora exesposa.

Asimismo, el Día de San Valentín dieron a conocer a sus seguidores algunos de los regalos que habían compartido en el día de los enamorados.

¿Qué dijo Eduin Caz acerca de su separación con Daisy?

En la transmisión del live, Eduin Caz descartó que la dedicatoria en la que el cantante se refiere como exesposa a Daisy Anahy fuera una estrategia de publicidad para promocionar su nueva colaboración o una manera de ‘hacerse más famoso’.

Al respecto el vocalista de Grupo Firme confesó que fue Daisy quien había tomado la determinación del rompimiento, pero dijo que está haciendo el intento para que regresen.

“Cómo me dan risa las páginas de chismes, puras p... dicen… Si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, es un logro especial para mí, yo se los dediqué, yo le dije ‘siempre te voy a amar chiquita’, qué te puedo decir, me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. ¿A poco no te gustaría que te dedicaran algo ch...?”, increpó a los internautas.

Daisy y Eduin se conocieron en 2009, cuando eran adolescentes y cursaban el Cetis 58, en Baja California. En 2015 llegó la boda y un año después, en 2016, le dieron la bienvenida a su primer hijo Gerardo y en 2020 a la más pequeña, Geraldine.