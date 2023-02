El tatuador de Grupo Firme: ¿Cuánto cuesta tatuarse como Eduin Caz?

A mediados de diciembre de 2022, Eduin Caz se aplicó la frase de “una raya más al tigre” y presumió sus nuevos tatuajes, los cuales hacen referencia a tres de las personas más importantes de su vida, incluyendo a su esposa Daisy Anahy.

El artista que tatuó al líder de Grupo Firme fue un artista de origen mexicano llamado Rods Jiménez. También ha grabado diseños en la piel de otras celebridades como Los Dos Carnales, Alan Ramírez de Banda MS, El Yaki, incluso también le hizo un tatuaje a Daisy Anahy y a Abraham Hernández de Grupo Firme.

Tatuajes Rods Jiménez también ha tatuado a Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz. (Foto: Instagram / @rodsjimenez)

Rods Jiménez también ha tatuado a miembros de Banda MS. (Foto: Instagram / @rodsjimenez)

En agosto de 2022, Lupillo Rivera reveló que Rods Jiménez iba ser la persona encargada de resolver el tatuaje tapado del rostro de Belinda, por el cual criticaron al cantante; sin embargo, no han publicado los resultados.

Rods Jiménez tiene un video con Lupillo Rivera. (Foto: Instagram / @rodsjimenez)

¿Quién es Rods Jiménez?

Se trata de un tatuador de origen mexicano que actualmente reside y trabaja en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

En sus redes sociales, el artista ha revelado que desde una edad muy joven se interesó por dibujar y que cumplió gran parte de sus estudios en colegios de Estados Unidos.

Rods Jiménez es un tatuador de origen mexicano. (Foto: Instagram / @rodsjimenez)

“Me considero un artista diverso. El arte me motiva a mejorar y dominar el trabajo que realizo. Siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer y así es como llego a hacerlas. Lo más importante del arte es practicar, nada más importa excepto sentarse todos los días y tratar”, explica en un fragmento de su perfil de Facebook.

Rods Jiménez, aparte de tatuar sus propios diseños, también ha incursionado en otros tipos de arte como el urbano: ha asegurado que es una persona apasionada por su trabajo:

“Espero encontrar un lienzo vacío y aprovechar esa oportunidad para expandir mi creatividad. Con la ayuda de mis dibujos y algunos amigos y familiares, mi objetivo es seguir mejorando y cultivando mi pasión por el arte permanente”.

¿Cuánto cuesta un tatuaje con Rods Jiménez?

Actualmente el artista de origen mexicano trabaja en un estudio de tatuajes ubicado en Nueva York: Magnum Tattoo Studio, se ubica en el vecindario de Harlem.

El establecimiento hace perforaciones y sus servicios de tatuajes empiezan desde los 100 dólares (mil 918 pesos mexicanos); sin embargo, los servicios de Rods Jiménez se tienen que consultar aparte.

Rods Jiménez tatúa en un local ubicado en Nueva York, Estados Unidos. (Foto: Instagram / @13magnum104st)

Para poder conseguir una cita con él es necesario mandarle un correo electrónico a la dirección que muestra en sus redes sociales. Su servicio funciona por sesiones su duración depende del tipo y diseño que se busque impregnar en la piel.

Los servicios de Rods Jiménez comienzan desde los 600 dólares (11 mil 500 pesos mexicanos). La tarifa puede aumentar dependiendo del número de horas por sesión.