Grupo Firme anuncia segunda fecha de concierto en el Foro Sol; esta es la fecha de preventa

Atención fans de Grupo Firme: habrá segunda fecha de concierto en el Foro Sol. Tras la demanda de más de 50 mil personas que ya han confirmado su asistencia al recinto el próximo 10 de marzo, Ocesa anunció que la agrupación de regional mexicano tendrá un nuevo show.

Fue a través de un comunicado de la promotora de eventos donde se dio a conocer que el segundo concierto de Grupo Firme será el 11 de marzo.

La noticia ha sorprendido a los fans dado que hace unas semanas, la banda anunció que, debido a temas de salud de Eduin Caz, pospondrían el evento programado inicialmente para el 10 de febrero.

“Eduin seguirá el tratamiento establecido por sus doctores y deberá mantener reposo por varias semanas, motivo por el cual no estará listo para la fecha como estaba programada en febrero”, anunciaron.

El líder de la banda también lanzó un mensaje en el que se disculpaba con los seguidores que ya habían adquirido sus boletos y aseguró que el 10 de marzo se realizaría el show.

“Espero que los 54 mil boletos que ya vendimos en el Foro Sol se queden para el 10 de marzo. No les voy a fallar”, señaló en el video.

¿Cuándo es la preventa para el segundo concierto de Grupo Firme en el Foro Sol?

De acuerdo con el boletín de Ocesa, los fans de la banda que cuenten con tarjeta Citibanamex tendrán acceso a la preventa este 31 de enero a través de la página de Ticketmaster.

Aquí te dejamos algunos tips para que tengas todo preparado y obtengas tus pases.

¿Qué le pasó a Eduin Caz?

Durante 2022, el vocalista de Grupo Firme compartió varias historias de Instagram relativas a su salud que preocuparon a los fans y pusieron en duda la realización de varios conciertos a finales del año.

No obstante Eduin tranquilizó a la audiencia y aseguró que se trataba de revisiones de rutina por problemas crónicos que padecía en vías respiratorias.

A principios de enero, el intérprete de ‘Ya supérame’ dijo a sus fans que, además de la cirugía a la que fue sometido, tendría un par más y que requerirían varias semanas de recuperación.

“Estoy tardando un poco más en mi recuperación porque me hice algo un poco complicado por mi sinusitis crónica estaba muy dañado ya”, explicó.

Asimismo destacó que atendería algunos padecimientos más, pero que su asistencia al Foro Sol no fallaría.

“Todavía me falta otra operación que es la de mi hernia y la verdad yo no quiero darles un mal espectáculo. Espero me entiendan”, agregó en el video.

¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis crónica?

Según la Clínica Universidad de Navarra, una sinusitis es una inflamación de la mucosa. Se clasifican en distintos tipos: aguda, subaguda o crónica; esta última se diagnostica cuando la duración de la enfermedad es mayor de tres meses.

Una de las causas más frecuentes es el resfriado común debido a una infección viral. Quienes la padecen pueden sufrir los siguientes síntomas: