Eduin Caz: ¿De qué operaron al vocalista de Grupo Firme?

Este viernes Grupo Firme anunció que pospondría el cierre de su gira Enfiestaos y Amanecidos en el Foro Sol. La fecha inicial estaba prevista para el 10 de febrero, no obstante en el comunicado de la agrupación de regional mexicano señalaron que se aplazaría al 10 de marzo.

“Les informamos que la fecha del Foro Sol, programada para el 10 de febrero de este año, será pospuesta el próximo 10 de marzo”, se lee en el escrito.

Los intérpretes de ‘Ya supérame’ explicaron en el boletín que dicho cambio se debía al lapso de recuperación que Eduin Caz, vocalista de la banda, requiere tras una cirugía.

“Eduin seguirá el tratamiento establecido por sus doctores y deberá mantener reposo por varias semanas, motivo por el cual no estará listo para la fecha como estaba programada en febrero”, anunciaron.

La razón por la que operaron a Eduin Caz

El cantante de Grupo Firme había compartido a sus fans semanas antes que había sido hospitalizado; sin embargo, aunque no especificó la razón, Eduin ya había dado algunas pistas del padecimiento que lo aquejaba en posteos previos.

“Sí, ando aquí hospitalizado, efectivamente. Se me olvidó decirles. Lo que pasa es que andamos en unos tratamientos, porque me voy a operar y van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra. Luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos andar mejor si Dios quiere”, explicó en la víspera de Año Nuevo.

En su su cuenta de Instagram, el oriundo de Culiacán se había mostrado en varias stories con una mascarilla de oxígeno mientras se tatuaba. Las imágenes habían preocupado a sus sus seguidores a principios de diciembre sin embargo Eduin tranquilizó a la audiencia y aseguró que se recuperaría.

Eduin Caz utiliza con frecuencia mascarilla de oxígeno por problemas respiratorios.

“Buenos días, familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras y haciéndolos reír, pero en verdad no la estoy pasando nada bien”, dijo en la publicación.

Asimismo destacó que las fechas de conciertos que se aproximaban se llevarían a cabo sin problema.

“No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional ahí estaré para que se la pasen de lo mejor”, mencionó.

Eduin ha explicado en otros posteos que el uso recurrente de la mascarilla le ayuda a sobrellevar algunas dificultades respiratorias derivadas de los cambios de temperatura, sobre todo en ciudades donde hace frío.

“No se preocupen plebada. Ya saben que cuando hace frío se me cierra el pecho. Pero aquí al tiro. Confirmadísimos los eventos de este fin de semana”, señaló el vocalista en su publicación.

Grupo Firme pospone concierto prioriza la salud de Eduin Caz

Los integrantes de regional mexicano informaron a los usuarios que habían adquirido boletos para el concierto del 10 de febrero que Eduin había sido intervenido en el quirófano.

“Eduin Caz fue sometido a una operación para mejorar el estado de salud de sus vías respiratorias”, detalla el boletín.

Además, no escatimaron en destacar que la salud del vocalista era prioridad y que para continuar con las presentaciones y su trayectoria artística era necesario que se recuperara por completo.

“Queremos lo mejor para Eduin, para su bienestar y que su calidad de vida esté en condiciones óptimas para que pueda hacer lo que más le gusta: Estar arriba del escenario cantando con todos ustedes en un show de Grupo Firme”, finaliza el comunicado.