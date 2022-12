Eduin Caz preocupa a sus seguidores por su estado de salud; ¿Qué ha dicho el cantante?

En las últimas semanas, los seguidores de Eduin Caz han expresado su preocupación por el estado de salud del cantante, que ha estado poco activo en redes sociales y se ha dejado ver con mascarillas de oxígeno y una bola en el cuello de la cual no ha hablado.

Las especulaciones se han hecho cada vez más grandes después de que el vocalista de Grupo Firme compartiera un mensaje a sus casi ocho millones de seguidores en Instagram, a quienes les revela que no se ha sentido muy bien, razón por la que ha estado ausente.

“Buenos días, familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras y haciéndolos reír, pero en verdad no la estoy pasando nada bien”, dijo Eduin, y agregó que el mensaje lo escribía puesto que le han preguntado por las próximas fechas de Grupo Firme.

“No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional ahí estaré para que se la pasen de lo mejor”, mencionó, sin dar más detalles sobre su estado de salud.

Salud de Eduin Caz en los últimos meses preocupa a sus seguidores

A finales de noviembre, el intérprete de ‘Ya supérame’ preocupó a sus fans ya que compartió que tenía una bola en el cuello que le dolía mucho, aunque no explicó de qué se trataba.

Hace dos meses se lesionó la rodilla durante un concierto donde intentó hacer un baile viral que involucraba recostarse en el piso y mover su cadera, por lo que estuvo descansando unos días, eso sin contar la hernia hiatal con la que vive desde hace un tiempo y por la que debe hacer restricciones en su dieta, incluyendo al alcohol.

“Los que son mis verdaderos fans saben que tengo hernia hiatal crónica, que me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla, es más hasta cancelarla, y ese día se me olvidó por completo”, explicó días más tarde de su hospitalización en mayo pasado después de uno de sus conciertos en el Foro Sol.

Este martes, el cantante originario de Culiacán apareció con una mascarilla de oxígeno mientras se estaba tatuando, con lo que dejó ver que está haciendo su vida normal a pesar de sufrir algunas complicaciones médicas.