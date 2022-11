Eduin Caz, de Grupo Firme, alarga su concierto: ‘Tijuana es mi casa, con mi gente se me respeta’

“Es un honor regresar a casa, nosotros nos vamos agradecidos”, comenzó a despedirse Jhonny Caz, de Grupo Firme, durante el concierto de la banda en Tijuana este sábado, sin embargo su hermano Eduin Caz lo interrumpió: “¿Quién se está yendo? ¿A dónde vas?”

La famosa agrupación de regional mexicano que hace unas semanas llenó el Zócalo de la Ciudad de México con 280 mil personas y luego amenizó una fiesta de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, regresó al estado que los vio nacer.

Este 5 de noviembre la banda liderada por Eduin Caz se presentó en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California y, como ya es costumbre en sus conciertos, la presentación se prolongó más allá de lo esperado cuando se negaron a terminarla en un momento que se volvió viral en videos de Tik Tok.

Johnny le explicó a su hermano que las instrucciones de cerrar el concierto los estaba recibiendo desde su audífono: “Wey, es que ya están m*me y m*me por esta chingad*ra. Tómenle la cámara, es que aquí están diciendo [señalando a su auricular] ‘muchachos ya bájense‘”.

“Parece que no me conoces, aquí Tijuana es mi casa y aquí me vale... En mi casa y con mi gente se me respeta”, respondió Eduin Caz. Asimismo, agregó que el dueño del estadio se encontraba entre el público y que no tendría porque bajarlos del escenario.

Jhonny agregó que solamente estaba haciendo lo que se le estaba indicando en el auricular. “Dile que se vaya a la v**ga, digo yo”, agregó Eduin Caz sonriendo antes de continuar con su espectáculo con la frase “porque soy como soy” de su canción Ni el dinero ni nada. Aunque no quedó claro si este momento era parte del show, el concierto al final duró cuatro horas.

Más tarde, en Instagram, Eduin publicó: “Gracias, Tijuana. Después de trabajar muchos años en todos los bares de mi hermosa Tijuana hoy puedo decir: lo logramos y todo gracias a ustedes. Aquí se rompe el dicho que nadie es profeta en su tierra”.

Grupo Firme no termina concierto en Las Vegas

No es la primera vez que se le pide a la agrupación de regional mexicano que terminen su concierto antes.

Hace poco, Grupo Firme se presentó en Las Vegas, Estados Unidos en un concierto que duró poco más de tres horas. Sin embargo Eduin Caz le reveló al comediante Franco Escamilla que salió “bien enojado” de la presentación porque no lo dejaron terminar.

“Me faltó una hora, me faltó la canción de Alaska, una de las más sonadas, Ni el dinero ni nada que fue la primera canción que nos pegó, Hablando claro, las más fuertes eran las del final y no las pude cantar, me dijeron: ‘Ya o te apagamos el sonido’”, menciona Eduin Caz.

El vocalista de Grupo Firme reveló que se molestó y que se despidieron después de cantar el sencillo de Gracias. “Me subí al camión, me amargué, no hubo after”.

“Los agarré a todos (los trabajadores( y les dije lo que no me había parecido: ‘¿Pero por qué no me dicen?’, ellos me respondieron: ‘Es que te decíamos por el audífono’. Pues yo pensé que era broma, cabrón, ¿cómo me voy a bajar si yo estoy pagando? Estoy rentando aquí... Hasta subieron todos los encargados y les dije ‘¿es neta?’”.