Otra vez Harry Styles cancela conciertos: ‘Estoy devastado, simplemente no es posible’

Harry Styles canceló tres conciertos de su gira ‘Love on Tour‘. (Foto: Instagram / @hshq / @helenepambrun.photography)

“Lamento que esta noticia se acerque tanto a la hora del show, pero era mi mas sincera esperanza poder tocar para ustedes esta noche”, anunció el cantante Harry Styles este sábado a través de un comunicado de Instagram, quien canceló tres conciertos en Los Ángeles, California de último minuto.

El cantante británico, nombrado como la celebridad británica joven más rica de 30 años o menos del mundo, pidió disculpas a sus fanáticos que iban acudir a sus conciertos del 5 al 7 de noviembre por la repentina cancelación del espectáculo.

El anuncio llegó a un mes de que el intérprete de As it was también canceló en una presentación en Chicago, según comentó el recinto el pasado 6 de octubre en un comunicado, “debido a una enfermedad de la banda / el equipo”.

En esta ocasión de nuevo se trató de un malestar físicio, ya que el músico describió: “El miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero estoy saliendo del médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible”.

“Sé que varios de ustedes han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo y significa muchísimo para mí”, agregó. Así que las nuevas fechas de su presentación serán el 26, 27 y 29 de enero de 2023, mientras que lo demás será en los tiempos planeados.

“Hasta hace muy poco no he tenido que posponer un concierto por enfermedad en los 12 años que llevo de gira. Lamento mucho hacerlo y si hubiera alguna forma de que pudiera hacer el programa, lo haría”.

Harry Styles se disculpó con sus fanáticos tras la cancelación de tres de sus conciertos. (Foto: Instagram / @hshq)

A raíz de la cancelación, algunas de las personas que iban acudir este fin de semana a ver a Harry Styles han comenzado a vender sus entradas por medios como Twitter.

En México, el cantante estará este mes como parte de la gira ‘Love on Tour‘, el próximo 24 y 25 de noviembre el Foro Sol de la Ciudad de México.

i’m selling x2 pit tickets for the 11/15 Concert in California. i’ll send screen recordings 🫶🏼



harry styles love on tour hslot Kia forum Inglewood California iso buying selling pit ga tickets pic.twitter.com/Ok4CHmpFwU — Tonsb🌈🏳️‍🌈 (@rayhanbao) November 6, 2022

Eugenio Derbez reaparece en concierto de Harry Styles

Apenas un día antes de la cancelación, Eugenio Derbez fue visto con Alessandra Rossales, y su hija más joven en el concierto del británico.

“Aquí vengo con mi chofer de lujo (Alessandra) y aquí viene mi acompañante de lujo (Aitana). Ya a salir, a desempolvarme, a recuperar el tiempo perdido. Me tiene una sorpresa, a ver qué es la sorpresa”.

El actor compartió algunos de los momentos del Love on Tour de Harry Styles y reveló que también asistió su hijo Vadhir Derbez. El actor de Ludovico P.Luche también habló un poco de su recuperación antes de asistir al concierto.

“Vengo saliendo de mi terapia física, muy contento por muchas cosas, la primera: en estos días me vinieron a visitar mis hijos, eso me dio mucho gusto y ya me están sacando a pasear, ya estoy siendo, ya estaba harto de estar encerrado”.