Eugenio Derbez reaparece en un concierto de Harry Styles: ‘Ya a salir, a desempolvarme’

Eugenio Derbez continúa recuperándose de las múltiples fracturas que sufrió en un brazo. No obstante, tras más de dos meses desde el accidente, el actor de CODA ha compartido en más de una ocasión la mejoría tanto en salud como en ánimo, y para muestra Derbez narró en un par de insta stories que asistiría a un concierto con su familia.

Asimismo, el comediante aprovechó para actualizar a sus seguidores los últimos avances médicos y las recomendaciones que los especialistas le han hecho para que su rehabilitación sea exitosa.

“Ahora que salí ya me dijeron que me tengo que quitar el cabestrillo lo más posible para mover el brazo lo más posible, entonces yo creo que ya pronto dejaremos todo esto, para empezar a mover el brazo poco a poquito, seis meses a un año de terapia, pero ya poco a poquito irse recuperando el movimiento y la fuerza, pero ya tengo que dejar el cabestrillo”, señaló en uno de los videos.

Cabe destacar que una de las últimas experiencias que contó Derbez respecto a su recuperación resultó muy impactante para algunos fans, ya que el protagonista de Acapulco confesó que las sesiones de fisioterapia eran sumamente dolorosas. No obstante, en esta ocasión, Eugenio se mostró más optimista.

“Vengo saliendo de mi terapia física, muy contento por muchas cosas, la primera: en estos días me vinieron a visitar mis hijos, eso me dio mucho gusto y ya me están sacando a pasear, ya estoy siendo, ya estaba harto de estar encerrado”, mencionó el histrión.

Foto: Instagram @ederbez

Eugenio Derbez asistió a un show de Harry Styles

Además de revelar nueva información respecto al estado de su lesión ósea, el intérprete de Ludovico P. Luche dio una sorpresa a los internautas, pues comentó que junto con Alessandra Rosaldo, su esposa, y su hija Aitana se dirigían hacia un lugar ‘sorpresa’.

“Aquí vengo con mi chofer de lujo (Alessandra) y aquí viene mi acompañante de lujo (Aitana). Ya a salir, a desempolvarme, a recuperar el tiempo perdido. Me tiene una sorpresa, a ver qué es la sorpresa”, añadió en el clip.

Fue la vocalista de Sentidos Opuestos quien en sus historias de Instagram capturó los momentos del concierto de Harry Styles.

Entre los momentos que compartió Rosaldo también se pudo apreciar que Vadhir Derbez, hermano de Aitana, también asistió al show del cantante de ‘As it Was’.

Fotos: Instagram @alexrosaldo

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

El actor y comediante sufrió a finales de agosto un accidente que derivó en una serie de fracturas en el hombro, tras jugar realidad virtual, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En un video en vivo Derbez contó a sus seguidores cómo había sucedido el incidente:

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó. El también director cayó sobre su codo y empujó el húmero, provocando 15 fracturas.

Eugenio detalló que le tuvieron que acomodar el brazo, por lo que lo tuvo dislocado casi una semana ya que su caso debía ser analizado por especialistas.

Tras las valoraciones, fue sometido a una delicada cirugía de la que continúa recuperándose en asiduas sesiones de fisioterapia.