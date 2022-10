Eugenio Derbez cuenta cómo va su recuperación tras fractura: ‘Estoy harto de sentir dolor’

A casi dos meses del accidente que sufrió Eugenio Derbez en el hombro, cuya fractura derivó en la colocación de 20 tornillos, el comediante compartió un video en sus redes sociales en el que relata cómo ha vivido la recuperación.

En un breve clip de dos minutos, el actor de Acapulco, su más reciente serie en Apple TV+, se grabó tras salir de su sesión de rehabilitación. Mientras Alessandra Rosaldo, quien o ha acompañado en todo el proceso, conduce y hace intervenciones en la grabación, Derbez cuenta a los internautas que justamente va saliendo de una cita de fisioterapia.

Eugenio Derbez cuenta cómo ha vivido las sesiones de fisioterapia

Con un tono tranquilo pero nostálgico, el actor de CODA confiesa que se siente muy cansado del dolor que experimenta todos los días, no solo por la lesión, sino en las sesiones de rehabilitación.

“Vengo saliendo de mi fisioterapia. ¡Cómo duele! Estoy harto de sentir dolor todos los días, es como una tortura, esto de la terapia física esta cañón”, expresó al inicio.

La narración del también productor continúa con la descripción de cuánto tiempo dura cada cita y algunas particularidades de las terapias.

“Son dos horas de tortura, de estirarte los músculos hasta romper el músculo y lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho”, compartió el protagonista de la serie Acapulco.

Uno de los aspectos que más destacó en el video fue la intensidad del dolor que ha tenido que superar en las últimas semanas, debido a la intensidad de las sesiones de fisioterapia.

“Lloro todos los días... lloro. Se me salen las lágrimas, ¿verdad?”, le pregunta a Alessandra, “Pero ahí vamos”, finaliza.

Rosaldo, quien se ha mantenido al volante pero atenta a los comentarios de Derbez, asiente con ánimo y responde que pese a lo intensa y complicada que ha resultado la rehabilitación, el comendiante ha logrado avanzar y tener buenos resultados.

“Sí, pero por eso eres mi súperheroe, porque lo haces, lo sigues haciendo y ahí está la clave de tu recuperación. Muchas porras para este guapo”, expresó con entusiasmo la cantante de Sentidos Opuestos.

El accidente de Eugenio Derbez: ¿Qué le pasó al actor?

Fue el pasado 29 de agosto que Alessandra Rosaldo habló por primera vez de la condición del comediante y explicó que, aunque su lesión era delicada, no comprometía su salud.

Asimismo, informó que tras la cirugía debía permanecer varias semanas en reposo para luego someterse a una terapia de rehabilitación. En el escrito no confirmó la causa.

Posteriormente, Derbez aseguró que esa semana estuvo en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada, pero en la noche se dispuso a jugar desde lo que se suponía era la parte más alta de un edificio cuando tropezó en la realidad y cayó sobre su codo y hombro.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó. El también director cayó sobre su codo y empujó el húmero, provocando 15 fracturas.

Tras el incidente le tuvieron que acomodar el brazo, por lo que lo tuvo dislocado casi una semana ya que su caso debía ser analizado por especialistas que no sabían con lo que se encontrarían, por lo que entre las opciones estaba reconstruir todo con hueso de cadáver; otro era colocar un hombro artificial, con el riesgo de que su cuerpo lo rechazara.

El 31 de agosto, Rosaldo confió que Eugenio Derbez ya estaba en recuperación tras salir de una larga y complicada operación en donde le colocaron 20 tornillos en el hombro.