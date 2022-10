Carlos Bonavides revela que será operado tras hospitalización: ¿Qué le pasó al actor?

El actor Carlos Bonavides, de 82 años, ingresó recientemente a un hospital en donde permaneció cinco días tras serle detectada una infección en la próstata, razón por la que -quien le dio vida al popular personaje Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor- será intervenido quirúrgicamente dentro de los próximos días.

“Estuve cinco días con una infección en la próstata, nada más que no quise decir nada porque ya era mucho, pensaban que era cotorreo”, expresó a medios como Chismorreo. Sus palabras llegan luego de una broma durante un programa en vivo, en donde fingió sufrir un infarto.

Después de colocarle una sonda, que fue incómoda durante los primeros días, revela que “anda perfectamente” ya que su cuerpo se acostumbró a ella. “En la puesta de la sonda, la Santa Inquisición se queda en pañales”, apuntó.

Bonavides espera que pueda prorrogar sus compromisos laborales para realizar la operación lo más pronto posible. “Hoy voy a ir a la ANDA para que me digan, como yo tengo el miércoles teatro en el Insurgentes y el sábado tengo un compromiso, voy a pedir que me prorroguen una semana”.

Sin embargo, ya consultó con su médico su estado de salud y cumplió con los procedimientos preoperatorios. “”Salí perfectamente bien de mi corazón, de todo; nomás tengo un riñón (...). Si no me dicen que no (a la prórroga), me opero”, agregó.

En julio pasado, Carlos fue internado de emergencia al presentar un cuadro de diarrea, deshidratación y mareos, por lo que su esposa, Yodi Marcos, contó que estuvo bajo observación al detectarle una bacteria.

Carlos Bonavides finge infarto en vivo

La credibilidad del actor en cuestiones de salud se vio comprometida luego de una broma en el programa SNSerio como parte de una dinámica de preguntas y respuestas donde, como castigo, se daban toques eléctricos. Tras ser sancionado, los conductores prosiguieron con la máquina, pero Carlos Bonavides repentinamente se tocó el pecho previo a caer al suelo.

“Yo sé caer, entonces yo fingí el golpe en la cabeza por haber estado en la lucha libre. Como en ese programa hacen bromas pensé en hacerles una, pero vi la cara del floor manager y hasta se puso blanco”, le dijo a Unicable. “No pensé que tuviera esa trascendencia, me han entrevistado de Estados Unidos, Argentina y demás”.