Es la equidad electoral, presidenta

Septiembre 1, 2027. Claudia Sheinbaum rinde su tercer informe al iniciar la nueva Legislatura. En San Lázaro, la mayoría oficialista surgida de una nueva elección con acordeones festeja el arranque de un nuevo ciclo anual de la presidenta. “Sí se pudo, sí se pudo”, gritan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estrena presidenta. Lenia Batres asume la principal posición del Poder Judicial. En su alocución, da la bienvenida a las y los nuevos jueces, surgidos de una elección con aún más vicios que la anterior. La autoproclamada ministra del pueblo asegura que se abre una nueva época y que todo se revisará porque México no ha conocido la justicia.

En las siguientes semanas, asumirán los cargos las y los mandatarios elegidos tres meses atrás. Morena proclamó su triunfo en la totalidad de las gubernaturas que ostentaba desde 2021. La oposición mantiene protestas porque alega fraude electoral en Campeche, Michoacán, Baja California, Colima y Zacatecas, entre otras. El INE y el Tribunal sancionan la legalidad de los triunfos oficialistas.

El panorama político surgido de las intermedias reposiciona a cuadros polémicos. Adán Augusto López es uno de los grandes ganadores de la elección. Al menos tres de sus allegados se alzaron con gubernaturas. ‘Adán vuelve al paraíso’, titula un diario tras los comicios. Y el Partido Verde es la segunda fuerza electoral del país. Su rapaz propaganda y su chantaje a la presidenta le dan tres gubernaturas.

Andy López Beltrán es diputado en San Lázaro. Con su incursión, se habla de una nueva facción dentro de la mayoría oficialista. De hecho, la onda grupera que se podría conformar entre los ganadores guindas ya hizo que algunos decreten que ni en los tiempos del PRD hubo tantas tribus como las que se anticipan. La gran disputa será sobre quién es el astro en torno al cual giran esos planetas. ¿La presidenta?

La carrera sucesoria es el otro gran tema. Clara Brugada presume que la Ciudad de México está mejor que nunca; tanto, que se dice que en su tercer informe de gobierno anunciará una ruta para convertirse en la corcholata inevitable de Morena. Brugada congrega al sector de los llamados duros que resisten las aspiraciones del secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, aún atascado en Sinaloa...

Estas ficciones proyectan algunos escenarios más o menos probables. El tiempo dirá cuánto del activismo de personajes como López Hernández, a quien Sheinbaum perdonó la vida política, o de partidos sátrapas como el PVEM termina comprometiendo la capacidad de acción de la presidenta en la segunda mitad de su mandato, el periodo en el que sus habilidades políticas serán puestas (aún más) a prueba.

La ruta hacia ese momento es erosionada hoy por las condiciones de una economía entrampada por la incertidumbre; en términos generales, esta se alimenta de dos fuentes: la inestabilidad introducida por Donald Trump luego de su retorno a la presidencia de Estados Unidos y la demolición sistémica del primer año de la presidenta, que canceló todo contrapeso e instaló el PJ del acordeón.

Pero desde hoy, el escenario de un 2027 con carro completo, producto de conductas ilegales y/o abusivas de Morena consecuentadas por la presidenta, perpetuará la falta de confianza de inversionistas recelosos –y mucho– de un grupo político ensoberbecido, incluso tras verse plagado de escándalos de corrupción.

Volver a la equidad electoral, excelente noticia desde ya para la economía y para la presidenta; ésta se beneficiaría de ponerle competencia a “compañeros” que desde 2023 buscan que ella no gobierne. Si otros, y no Claudia Sheinbaum, ganan en 2027, el sexenio acaba ese año.