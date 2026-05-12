Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 12 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 12 de mayo en Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

Luego de la inconformidad por cerrar el ciclo escolar 2025-2026 antes de lo previsto, la SEP anunció que se mantendrá el calendario para concluir las clases el 15 de julio, decisión a la que podría referirse este martes 12 de mayo en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum.

El tema sobre adelantar el fin de las clases por el Mundial 2026, provocó indignación y fue por ello que las autoridades educativas estatales y federal volvieron a reunirse.

Sigue la conferencia de la mandataria en El Financiero.

‘El Jardinero’, ‘El Mamado’ y ‘Don Ramón’: García Harfuch destaca detenciones de líderes de cárteles

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó la detención de varios presuntos criminales vinculados a diversos delitos, entre ellos extorsión, homicidios y contrabando de combustible.

Primero informó sobre la detención de José Antonio ‘N’, conocido como ‘El Titán’, presunto líder de una célula delictiva vinculada al Cártel del Noreste, involucrado con el contrabando de combustible. Supuestamente, ‘El Titán’ sería un operador de Roberto ‘N’, apodado como ‘El Señor de los Buques’.

Además, informó sobre la detención de Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, supuesto sucesor de ‘El Mencho’ al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se refirió a la detención de Rodolfo ‘N’, conocido como ‘Don Ramón’, presunto líder de ‘Los Linos’. Recordó que en esta operación resultaron lesionados dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Cuáles fueron los estados con más homicidios en abril?

Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que ocho entidades concentraron el 53 por ciento, es decir, 834 homicidios dolosos registrados durante abril.

A la cabeza se posicionaron Chihuahua y Guanajuato con 129 homicidios dolosos cada uno, seguidos por Morelos con 112, y Baja California y Sinaloa con 101 homicidios cada uno. Después se ubicaron el Estado de México con 90, Veracruz con 88 y Guerrero con 84.

Explicó que de septiembre de 2024 a abril de 2026 se mantiene una tendencia a la baja en el delito de homicidio doloso, con una reducción del 40 por ciento del promedio diario para situarse en 52.5 asesinatos.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 11 de mayo?

En la mañanera del 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aclarando que la idea original de concluir las clases el 5 de junio no fue una “ocurrencia” suya, sino una medida que había sido avalada por los 32 secretarios de Educación estatales.

Sheinbaum fue cuestionada sobre el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. La presidenta confirmó que el funcionario “está en Sinaloa” y descartó categóricamente que vaya a sufrir un secuestro y extradición ilegal a Estados Unidos, como ocurrió en el caso del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Reafirmó su compromiso de dejar en manos de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) la elección de su nueva dirección en diciembre.