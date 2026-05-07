SEP recorta ciclo escolar por Mundial 2026: Clases terminarán el 5 de junio

El cierre del Ciclo Escolar 2025-2026 se adelantó por el Mundial. (Foto: Cuartoscuro)

El calendario escolar 2026 tendrá un cierre anticipado que abrirá la puerta a un verano más largo para millones de estudiantes en México, un escenario que conincide con el inicio del Mundial en la capital del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se modificó el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.

Además, dio a conocer las nuevas fechas para labores administrativas, consejos técnicos y periodos de reforzamiento previo al arranque del siguiente ciclo escolar.

Vacaciones de tres meses para estudiantes de México

Con el fin de clases programado para el 5 de junio, estudiantes de nivel básico tendrán prácticamente tres meses antes del inicio formal del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto.

En su mensaje en redes sociales, Mario Delgado también detalló otra fechas importantes antes del regreso a clases:

Las labores administrativas terminan el 12 de junio.

Maestros y maestras regresan 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico para preparar el siguiente Ciclo Escolar.

Del 17 al 28 de agosto habrán dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

¿Por qué se acortó el Ciclo Escolar?

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante junio y julio.

Agregó que también se adelantó el cierre del Ciclo Escolar por la realización del Mundial 2026 en nuestro país. El partido inagural se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

“Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes”, añadió en su mensaje.