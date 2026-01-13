Preinscripciones 2026-2027 en CDMX: Fechas y calendario oficial para preescolar, primaria y secundaria

Ya puedes registrar a tu hijo en escuelas públicas de CDMX para el ciclo escolar 2026‑2027. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

Si tienes peque en edad escolar, ya es hora de apuntarlo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el proceso de preinscripciones para educación básica en la Ciudad de México para el ciclo escolar 2026‑2027, dirigido a estudiantes que ingresarán a preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carillo, señaló que el trámite se realizará en línea a través del portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), con el objetivo de facilitar el registro y garantizar la asignación equitativa de espacios.

Fechas y calendario de preinscripciones en CDMX

Las preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 comenzaron el 13 de enero y estarán abiertas hasta el 27 de febrero de 2026. El registro se organiza alfabéticamente según la inicial del primer apellido para evitar saturaciones en la plataforma.

De acuerdo con el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, el calendario de preinscripciones queda de esta manera:

Apellidos que empiecen con A y B: del 13 al 15 de enero.

del 13 al 15 de enero. Apellidos que empiecen con C: los días 16, 19 y 20 de enero.

los días 16, 19 y 20 de enero. Apellidos que empiecen con D, E y F : del 21 al 23 de enero.

: del 21 al 23 de enero. Apellidos que empiecen con G : del 26 al 28 de enero.

: del 26 al 28 de enero. Apellidos que empiecen con H, I, J y K : los días 29 y 30 de enero.

: los días 29 y 30 de enero. Apellidos que empiecen con L : Del 3 al 5 de febrero.

: Del 3 al 5 de febrero. Apellidos que empiecen con M : los días 6, 9 y 10 de febrero.

: los días 6, 9 y 10 de febrero. Apellidos que empiecen con N, Ñ, O y P : del 11 al 13 de febrero.

: del 11 al 13 de febrero. Apellidos que empiecen con Q, R, S y T : del 16 al 20 de febrero.

: del 16 al 20 de febrero. Apellidos que empiecen con U, V, W, X, Y y Z: del 23 al 27 de febrero.

El proceso aplica para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Para primer grado de preescolar, el registro se realizará del 19 al 29 de mayo, y los requisitos se publicarán a partir del 13 de mayo de 2026.

Requisitos y recomendaciones para preinscripciones AEFCM

Para completar la preinscripción es necesario tener la siguiente documentación a la mano:

CURP del estudiante.

Correo electrónico y teléfono de contacto.

Opciones de planteles de preferencia (hasta cinco en secundaria).

(hasta cinco en secundaria). Clave de Centro de Trabajo (CCT) de las escuelas seleccionadas.

El trámite es gratuito y debe realizarse dentro de las fechas establecidas. La SEP recomienda no dejarlo para el último momento, ya que la asignación de espacios depende de la disponibilidad en cada escuela.

Los padres y tutores deben ingresar al portal oficial de la AEFCM, completar los datos del estudiante y verificar la información antes de enviar la solicitud. En caso de no registrarse en las fechas programadas, se puede acceder a un periodo extemporáneo, sujeto a disponibilidad.