¿Habrá megapuente de 5 días en mayo de 2026? Esto dice el calendario de la SEP

El megapuente en mayo 2026 podría ser extenderse del 1 al 5 de mayo, dependiendo de la decisión de cada escuela. (El Financiero/Shutterstock)

Llegamos a 2026 y es hora de echarle un vistazo al calendario de la SEP 2025-2026, ya que establece cuáles serán los días de descanso para los estudiantes de educación básica. La buena noticia es que este ciclo escolar podría traer una sorpresa para las familias mexicanas: Un megapuente de cinco días en mayo.

Después de las vacaciones de Semana Santa, mayo llega cargado de días sin clases. Entre ellos destacan festivos oficiales como el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el 15 de mayo (Día del Maestro).

Debido a la cercanía entre las primeras dos fechas, surge la duda: ¿habrá un fin de semana largo de cinco días para preescolar, primaria y secundaria, considerando que se atraviesa el lunes 4 de mayo entre esos días festivos?

¿Por qué podría haber un megapuente de 5 días en mayo de 2026?

Un puente que es seguro es el del 1 de mayo de 2026 debido a la conmemoración por el Día del Trabajo. Al ser un feriado oficial en México, establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en el calendario escolar de la SEP, las escuelas y la mayoría de las dependencias públicas suspenden actividades.

De manera que al caer en viernes, este descanso se junta con el fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de mayo), creando un fin de semana largo.

Ahora bien, el martes 5 de mayo está contemplado como un día de suspensión de labores para estudiantes y maestros en el calendario de la SEP; sin embargo el lunes 4 está designado como día “conmemorativo o de reflexión”, lo que significa que sí habrá clases en esa fecha.

No obstante, algunas escuelas podrían dar este día como libre, extendiendo el descanso del 1 al 5 de mayo y creando un megapuente de cinco días. Aunque esto dependerá de la decisión de los directivos de cada institución.

Así lo comentaron maestras y directoras de escuelas primarias a El Financiero.

Calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026. ((@SEP_mx).)

Proponen declarar el 5 de mayo como día de descanso obligatorio

Para los trabajadores, el 5 de mayo no es un feriado oficial ni obligatorio, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Aunque esto podría cambiar muy pronto.

En noviembre de este año, en la Cámara de Diputados se propuso incluir el 5 de mayo como un nuevo día feriado oficial, con el objetivo de que el primer lunes de ese mes sea de descanso obligatorio para los trabajadores.

La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, de Morena, quien destacó la importancia histórica de esta fecha y su reconocimiento internacional, especialmente en Estados Unidos.

Otras fechas que se han propuesto para sumarse a la lista de días oficiales son:

El 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos .

por el . El jueves y viernes de Semana Santa.

Y el 12 de diciembre por la conmemoración a la Virgen a la Guadalupe.

¿Cuáles son los megapuentes contemplados por el calendario 2025‑2026 de la SEP?

Aunque el megapuente de cinco días en mayo no es seguro, el ciclo escolar sí contempla varios fines de semana largos o puentes, que combinan festivos oficiales con Consejos Técnicos Escolares (CTE) o días inhábiles.

Estos son los puentes que se esperan para 2026: