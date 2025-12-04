El expreso de Tulum: ¿Qué paquetes turísticos ofrecerá el Tren Maya durante las vacaciones navideñas?

Los paquetes turísticos del Tren Maya están diseñados para ofrecer una experiencia integral en el sureste mexicano, con recorridos por zonas arqueológicas, playas, cenotes y ciudades coloniales. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Tal vez no sea el Expreso Polar para ir a conocer a Santa Claus, pero sí podrás disfrutar el primer amanecer del año nuevo desde una zona arqueológica. El gobierno federal presentó este jueves 4 de diciembre una serie de paquetes vacacionales que ofrecerá el Tren Maya durante las fiestas decembrinas.

Los paquetes contemplan vuelos, traslados en el Tren Maya, hospedaje, alimentos incluidos y actividades recreativas en distintos destinos turísticos del sureste del país.

La presentación se dio a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde participaron autoridades del Tren Maya, Grupo Mundo Maya y la aerolínea Mexicana.

El paquete más destacado es el “Expreso de Año Nuevo”, que incluye transporte aéreo hasta Tulum, traslados en el tren, hospedaje y una cena especial de fin de año a bordo del tren durante el trayecto hacia Mérida. Además, contempla un recorrido por Puerto Progreso para observar el primer amanecer del 2026.

¿Qué destinos y actividades ofrecen los paquetes turísticos del Tren Maya?

Los paquetes turísticos del Tren Maya están diseñados para ofrecer una experiencia integral en el sureste mexicano, con recorridos por zonas arqueológicas, playas, cenotes y ciudades coloniales.

Cada paquete combina distintos destinos, dependiendo de la duración y temática del viaje. Algunos de los paquetes que ofrecerá el Tren Maya son:

Mares y lagunas : incluye visitas a Tulum, Bacalar, la Laguna de los Siete Colores, Chetumal y el Parque Jaguar.

: incluye visitas a Tulum, Bacalar, la Laguna de los Siete Colores, Chetumal y el Parque Jaguar. Ruta de las maravillas : contempla recorridos por Mérida, Puerto Progreso, Chichén Itzá y Valladolid.

: contempla recorridos por Mérida, Puerto Progreso, Chichén Itzá y Valladolid. Santuario Maya: el más largo de todos, conecta Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque.

Cada paquete ofrece:

Vuelo redondo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Traslado terrestre desde el aeropuerto a hoteles y estaciones del Tren Maya

Hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya (clasificación de 4 estrellas)

Alimentación incluida

Recorridos culturales, ecoturísticos y de playa

Acceso a zonas arqueológicas y cenotes

Las contrataciones pueden realizarse a través del sitio web del Tren Maya, mediante la aplicación móvil, por call center, vía WhatsApp o enviando un correo electrónico a paquetesturisticos.tm@defensa.gob.mx.

¿Cuánto cuestan los paquetes del Tren Maya y qué fechas tienen disponibles?

Los paquetes del Tren Maya ya se encuentran disponibles para su reservación. Los recorridos serán de 3 o 4 días en las siguientes fechas:

Del 13 al 16 de diciembre de 2025

Del 19 al 22 de diciembre de 2025

Del 10 al 13 de enero de 2026

Del 17 al 20 de enero de 2026

Del 29 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 (exclusivo del paquete de Año Nuevo)

El precio de los paquetes turísticos dependerá de la duración, el destino y la temporada. De acuerdo con la Secretaría de Turismo y el Grupo Mundo Maya, los costos pueden variar hasta en un diez por ciento por la temporada alta. En general, los precios rondan entre los 17 mil y 28 mil pesos.

A continuación se indican los costos aproximados de algunos de los paquetes:

Mares y lagunas: desde 17 mil 586 pesos (4 días / 3 noches)

Tierra del Jaguar: aproximadamente 17 mil 803 pesos

Paraíso del Mayab: cerca de 19 mil 434 pesos

“Expreso de Año Nuevo”: entre 22 mil 998 y 28 mil 997 pesos, según modalidad (turista o premium)

¿Con cuántos pasajeros cerrará el Tren Maya en 2025?

El director del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, explicó que el objetivo es fomentar el turismo nacional hacia el sureste del país, aprovechando la infraestructura ferroviaria, hotelera y aérea construida por el Estado.

Durante la conferencia, se informó que el Tren Maya cerrará el año con un millón 383 mil pasajeros movilizados, cifra que supera la meta inicial establecida de un millón 200 mil personas.

Además, el Grupo Mundo Maya informó que sus hoteles han recibido más de 67 mil personas desde que entraron en operación en diciembre del año pasado, y que la expectativa de ocupación para esta temporada invernal es mayor que en verano.

Los paquetes del Tren Maya forman parte de la estrategia federal para descentralizar el turismo, facilitar el acceso a destinos culturales y naturales de alto valor y generar empleos en la región.