Progreso ante la industria marítima: avances reales, rumbo claro

El Gobierno de Yucatán presentó este 1 de diciembre, ante la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), los avances del Renacimiento Maya, el proyecto estratégico impulsado por el gobernador Joaquín Díaz Mena para transformar el modelo logístico y productivo del estado. La presentación no solo generó interés técnico: captó la atención de una de las organizaciones más influyentes del sector marítimo nacional, un espacio donde se deciden rutas, se anticipan tendencias y se evalúa la pertinencia de las grandes inversiones portuarias. Llevar el Renacimiento Maya a este foro fue un mensaje deliberado: Yucatán está construyendo una visión integral que busca articular al sureste con las cadenas globales de valor, y lo está haciendo con dirección, planeación y liderazgo político.

En representación del gobernador Díaz Mena, expuse ante empresarios navieros, operadores logísticos, autoridades federales y representantes diplomáticos la esencia del proyecto: Yucatán está reordenando sus prioridades de desarrollo desde la logística, con un enfoque territorial que combina infraestructura, industria, movilidad, bienestar y seguridad. El Gobernador ha insistido en que el Renacimiento Maya no es un conjunto de obras, sino una estrategia de Estado que busca reequilibrar el territorio, potenciar las capacidades productivas y posicionar al estado como un nodo confiable para el comercio exterior.

La modernización del Puerto de Altura de Progreso fue, naturalmente, uno de los ejes centrales. Pero en la presentación se subrayó algo que el gobernador Díaz Mena ha repetido desde el inicio de su administración: el puerto no es un fin en sí mismo, sino la base estructural de un sistema integral. Su ampliación adquiere sentido porque está conectada al tren logístico Poxilá–Progreso, a su enlace con el Tren Maya de carga, a los corredores industriales que ya están siendo diseñados para atraer manufactura avanzada, y a los Polos de Desarrollo del Bienestar que pretenden llevar el crecimiento a las comunidades que históricamente quedaron fuera de las cadenas productivas.

Esta visión integral —construida y defendida por el gobernador Díaz Mena— fue uno de los elementos que más interés generó en la CAMEINTRAM. Y no es casual. El sector marítimo no busca solo puertos ampliados: busca ecosistemas capaces de garantizar carga, eficiencia, certidumbre jurídica y estabilidad operativa. Yucatán ofrece precisamente eso. El liderazgo político del gobernador ha sido determinante para construir condiciones que hoy resultan excepcionales en el país: seguridad pública sostenida, gobernabilidad democrática, alineación institucional con la federación y ejecución ordenada de proyectos estratégicos. Estos factores son los que permiten que el Renacimiento Maya avance con claridad y sin sobresaltos.

Durante el conversatorio, expliqué que este proyecto no surge de improvisaciones, sino de una ruta definida por el gobernador desde campaña: convertir a Yucatán en el eje articulador del sureste mexicano. La ampliación del puerto, la conexión ferroviaria, los parques industriales, los polos del bienestar y la reconfiguración logística son parte de esa hoja de ruta. Y fue precisamente ese planteamiento lo que permitió que la audiencia entendiera al Renacimiento Maya no como una suma de obras, sino como una estrategia coherente, con gobernanza sólida y prioridades precisas.

Para Yucatán, estar frente a la CAMEINTRAM era fundamental. Esta cámara agrupa a las navieras, agentes marítimos, especialistas y empresas que influyen directamente en la operación portuaria del país. Es un espacio donde se analizan seriamente los proyectos que pueden transformar el comercio exterior nacional. Que el Renacimiento Maya haya sido escuchado, valorado y discutido en ese foro habla no solo de su pertinencia, sino del reconocimiento creciente al liderazgo del gobernador Joaquín Díaz Mena en temas logísticos, industriales y territoriales.

La presencia de autoridades de Marina, Economía, la Agencia Nacional de Aduanas de México y del cuerpo diplomático reforzó la lectura de que lo que ocurre en Yucatán ya trasciende su frontera estatal. El estado es observado como un actor emergente con capacidad para integrarse a nuevas rutas marítimas, recibir mayores flujos de carga y contribuir al equilibrio logístico del país. Este interés no se explica sin el impulso político que el gobernador ha dado al tema, sin su insistencia en construir un estado competitivo y sin su compromiso por ordenar el desarrollo desde la infraestructura.

Lo que presentamos ante la CAMEINTRAM no fue un anuncio ni una promesa; fue la evidencia de un proyecto que avanza con paso firme. El Renacimiento Maya se está materializando en obras, en instituciones, en decisiones de inversión, en planeación territorial y en resultados concretos. La dirección está clara porque el liderazgo que la sostiene también lo está. El gobernador Díaz Mena ha establecido que este será un sexenio de transformación real, donde la infraestructura no se mida por el tamaño de la obra, sino por la magnitud del cambio que produce en la vida económica y social del estado.

Por eso, la presentación tuvo un significado profundo. Yucatán no acudió a la CAMEINTRAM solo a informar avances: acudió a mostrar que tiene un proyecto serio, articulado y en marcha. Un proyecto que busca reposicionar al estado en la economía global con visión de largo plazo y con una convicción política firme.