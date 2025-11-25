Cierran hotel en estación Edzna del Tren Maya; encuentran fallas en seguridad

Esta suspensión, agregó la paraestatal, se realiza con el fin de que la operación del hotel se apegue a la normatividad municipal. (Foto: Especial)

El gobierno anunció el cierre temporal del hotel ubicado en las cercanías de la estación Edzná del Tren Maya, esto tras una revisión de las autoridades locales de Campeche, quienes encontraron deficiencias en los estándares de seguridad.

El propio grupo hotelero, a cargo del ejército, informó que el cierre tendrá efecto este 25 de noviembre, a fin de que las instalaciones se apeguen a los estándares de la normatividad municipal.

“En seguimiento a una revisión rutinaria de nuestras instalaciones y procesos internos en conjunto con las autoridades locales, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente las operaciones de nuestro Hotel Mundo Maya Edzná, Campeche”, refirió la empresa Grupo Mundo Maya.

¿Por qué cerraron el hotel cerca de la estación Edzná del Tren Maya?

Esta suspensión, agregó la paraestatal, se realiza con el fin de que la operación del hotel se apegue a la normatividad municipal, asegurando así que las operaciones futuras cumplan con los más rigurosos estándares de seguridad y excelencia.

En ese sentido, la empresa militar de hospedaje dijo que los huéspedes con reservas afectadas serán contactados para coordinar el reembolso total o la reubicación en alguno de los otros 5 hoteles turísticos, lo cual también está sujeto a disponibilidad.

“Este cierre es temporal y tiene como único objetivo asegurar que el Hotel Mundo Maya Edzná reabra sus puertas como un destino aún más seguro y excepcional.

La paraestatal invitó a sus clientes a monitorear sus redes sociales y sitio web oficial para obtener actualizaciones sobre la fecha de reapertura del Hotel Mundo Maya Edzná.

Perspectiva de cierre

El grupo hotelero del Tren Maya busca cerrar el año con casi 60 mil huéspedes según su plan institucional.

El Grupo Mundo Maya, que es operado por el ejército, administra y opera siete hoteles ubicados a lo largo del proyecto ferroviario en el sureste. Aunque ha tenido tropiezos en la puesta en marcha de las propiedades, así como problemas para atraer a turistas, este año prevé aumentar considerablemente su afluencia de viajeros a sus instalaciones.

En ese sentido, el plan de la paraestatal es aumentar al doble la recepción de huéspedes al final de esta década, cuando prevé alojar a 120 mil viajeros en un año.

En 2024, los hoteles recibieron, apenas a 989 huéspedes, esto debido a que el comienzo formal de operaciones se dio en el último trimestre de ese año.