Clima en Nuevo León: Habrá calor con hasta 35 grados el jueves 21 de mayo

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es de un aumento gradual en las temperaturas máximas. (Cuartoscuro).

Clima en Nuevo León. (Conagua).

El clima en Nuevo León para este jueves 21 de mayo anticipa un día cálido en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se esperan temperaturas máximas de hasta 35°C y mínimas de 16°C.

El cielo estará despejado con vientos suaves, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que indica un ambiente agradable.

Clima para el 21 de mayo en Nuevo León. (Conagua).

¿Qué temperaturas habrá en Nuevo León el 21 de mayo?

Las temperaturas actuales en la región muestran variaciones notables:

Monterrey registra 27.5°C.

San Pedro Garza García marca 26.6°C.

Guadalupe presenta 28.5°C.

Apodaca se posiciona como la más cálida con 30.1°C.

Para el día, Monterrey tendrá temperaturas entre 17°C y 31.3°C. San Pedro Garza García estará de 16°C a 30.3°C. Guadalupe verá un rango de 17.7°C a 32.7°C. Apodaca se destacará con mínimas de 19°C y máximas de hasta 35.3°C.

¿Cómo estará el cielo y el viento en la región?

Las condiciones del cielo variarán en la región de Monterrey, ya que disfrutará de un cielo despejado.

San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca tendrán un cielo medio nublado. Los vientos serán ligeros, con 7 km/h en la mayoría de las ciudades y 9 km/h en Apodaca.

Una línea seca en el norte, con un canal de baja presión, generará vientos fuertes en la región. Se esperan rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la posible formación de torbellinos en Nuevo León y Tamaulipas durante el día.

Clima para el viernes 21 de mayo. (Conagua).

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 21 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 17°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

Viernes 22 de mayo: Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Cielo despejado, viento de 6 km/h.

Sábado 23 de mayo: Máxima de 33°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es de un aumento gradual en las temperaturas máximas, llegando a 33°C el sábado. Las mínimas se mantendrán estables en 17°C. El cielo pasará de despejado a medio nublado, con vientos ligeros que no superarán los 8 km/h.

¿Qué recomendaciones de salud hay para el clima actual?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda beber muchos líquidos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para evitar un golpe de calor.

Usar ropa ligera de colores claros y un sombrero ayudará a protegerse. Es vital prestar atención a niños y adultos mayores.

Para salir este jueves, es aconsejable optar por prendas frescas y transpirables.

También, el uso de protector solar con factor alto es indispensable para prevenir quemaduras solares. Si planea actividades al aire libre, considere horarios tempranos o al atardecer para evitar el pico de calor.

¿Dónde consultar información oficial sobre el clima?

Para obtener la información más reciente y detallada sobre el clima, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos ofrecen actualizaciones constantes que ayudan a planificar el día y tomar las medidas preventivas necesarias.

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