SEP ‘estrena’ nuevas materias para bachillerato en 2026: ¿cuáles son y que otros cambios preparan?

Mario Delgado anunció cuáles serán las nuevas materias de bachillerato en México. (Cuartoscuro).

Mario Delgado, al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que habrá nuevas materias a nivel bachillerato.

Se detalló que estas le darán a los y las jóvenes herramientas necesarias para su formación si desean continuar con estudios a nivel superior.

Las nuevas materias que habrá a nivel bachillerato son:

Lengua y comunicación.

Pensamiento matemático.

Ciencias naturales, experimentales y tecnología.

Cultura digital.

Ciencias sociales.

Conciencia histórica.

Pensamiento filosófico y humanidades.

Las nuevas materias son parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026, que incluye la construcción de nuevos planteles y la ampliación de otros.

En diciembre Delgado presentó 15 nuevas carreras para bachillerato, donde los jóvenes se podrán graduar como expertos en IA y semiconductores.

Cabe recordar que en 2025 se inició el nuevo Sistema de Bachillerato en México, impulsado por la presidenta Sheinbaum, con las modalidades de estudio escolarizada, la no escolarizada, la mixta y la dual.

¿Dónde habrá nuevos plateles para el bachillerato en México?

La SEP detalló que para 2026 se prevé abrir 140 mil lugares en el Programa de Bachillerato Nacional, ya que se trabaja en la apertura de al menos 20 planteles en todo el país.

Estas son las ubicaciones para los nuevos planteles de bachillerato:

Tijuana

San José del Cabo

La Paz

Hermosillo

Culiacán

San Luis Potosí

Ciudad Juárez

Celaya

Acapulco

Cholula

Calakmul

Playa del Carmen

Xochitepec

Tlalpan

Pesquería

General Escobedo

Chicoloapan.

Delgado también informó que para 2026 se abrirán 20 bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones, y 130 ciberbachilleratos (antes conocido como telebachillerato).

A estos proyectos se suma la Prepa en Línea-SEP, cuyos egresados contarán con 5 mil 200 espacios en la Universidad Abierta, según Delgado.

¿Qué cambios prepara la SEP para 2026 en educación media superior?

Estos proyectos se suman a lo anunciado el 2 de enero por Delgado, cuando dio a conocer que en 2026 se prepara una reforma administrativa y digital en materia de educación media superior.

El objetivo de la reforma es mejorar la atención a las alumnas y los alumnos, fortalecer sus aprendizajes y garantizar su permanencia en las escuelas. Para ello, se actualizará el marco jurídico de este tipo educativo.

Además, desde 2025 se encuentra en marcha el proceso de actualización de las reglas y lineamientos de registro escolar y portabilidad de estudios.

En el ámbito administrativo se trabaja para que la solicitud de documentos a las y los estudiantes no sea repetitiva entre los ámbitos federal y local, dijo Delgado.

Otro cambio importante para la educación media superior en la Ciudad de México ocurrió en 2025, cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el final del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), para dar paso al programa ‘Mi derecho, mi lugar’.