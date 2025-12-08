¿Regresan las clases en línea? Esto sabemos de los nuevos ciberbachilleratos de la SEP

¿Extrañas las clases en línea? Con el ciber bachillerato de la Secretaría de Educación Pública (SEP) habrá un nuevo modelo para cursar la preparatoria y así no descuidar los estudios.

El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que se abrirán 130 nuevos ciberbachilleratos cerca de la casa, en 107 municipios.

“Va a ser diferente al Telebachillerato, de entrada porque este va a tener aula de cómputo; va a tener un domo para tener actividades deportivas, actividades culturales; pero, además, los contenidos serán diferentes porque ya se apegan al marco curricular común”, detalló Delgado.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de diciembre se detalló que es una evolución del esquema tradicional de los telebachilleratos.

Así será el nuevo ciberbachillerato

Los nuevos planteles para el ciberbachillerato tendrán infraestructura física y digital como salas de cómputo, conectividad, espacios deportivos y áreas culturales.

Además, sus contenidos estarán adaptados al marco curricular común del bachillerato nacional.

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, explicó que el nuevo modelo forma parte del reordenamiento del sistema educativo para estudiantes que abandonaron sus estudios por alguna razón.

Por eso, el objetivo del ciberbachillerato es tener un sistema modular, es decir, que los alumnos se reincorporen si perder años completos.

¿Cómo será el plan educativo del ciberbachillerato?

“Necesitamos que los jóvenes tengan una base científica y humanista, pero también amor por el arte, la cultura, el ejercicio y las actividades físicas”, agregó Tania Rodríguez.

La subsecretaria recordó que todos los estudiantes obtendrán un certificado del bachillerato nacional, tal como los que expide la SEP.

La diferencia está en que se destinarán horas a competencias laborales para cursar formaciones técnicas especializadas.

Dichas carreras serán avaladas por universidades públicas, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las universidades autónomas en los estados.

Los programas técnicos que se analizan para incorporarlos en los próximos meses, son los siguientes:

Semiconductores.

Robótica.

Electromovilidad.

Turismo.

Programación.

Administración de proyectos tecnológicos.

Además, las especialidades estarán centradas en el bachillerato agropecuario, manejo del agua, servicios ambientales y gestión del patrimonio cultural.

Con ello, el objetivo será atender la demanda laboral emergente y ampliar las oportunidades para los jóvenes según sus comunidades de origen.

“Eran formaciones laborales que se habían quedado como muy antiguas, que valía la pena reformar, ¿en función de qué?, en función de una discusión con las necesidades de conocimiento de las regiones y también de las necesidades de conocimiento posibles de trayectorias hacia las universidades”, agregó Rodríguez.