Último puente 2025 de la SEP: Este es el fin de semana largo que tendrán los alumnos antes de Navidad

Las escuelas de educación básica tendrán un último puente antes del inicio de las vacaciones de invierno 2025. (Fotoarte El Financiero / Crédito: Cuartoscuro)

Ya huele a posadas, Navidad y ¡vacaciones de invierno! Diciembre está a la vuelta de la esquina y, como cada año, miles de familias comienzan a organizar viajes o simplemente esperan esos días de descanso antes del cierre de 2025.

Con el ambiente festivo ya asomándose, muchos padres de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) quieren saber si habrá otro puente antes de las vacaciones de diciembre. La respuesta es sí y será más pronto de lo que pensábamos.

¿Cuándo es el último puente 2025 para estudiantes de la SEP?

El último puente oficial de 2025 para los niños tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre, según confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su calendario escolar 2025-2026.

Sin embargo, este fin de semana largo no se debe a un día feriado —como es lo habitual— sino a que el próximo 28 de noviembre está programada una Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los CTE son reuniones periódicas que lleva a cabo la SEP con el personal docente y directivo de cada plantel, en las que analizan la situación escolar para la toma de decisiones que mejoren la calidad educativa.

Para los alumnos, esto significa que no tendrán que acudir a clases, lo que muchas familias pueden aprovechar como un mini-puente antes de las vacaciones de invierno. No obstante, para el personal docente, este día será una jornada laboral de planeación.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2025 en México?

Y las buenas noticias siguen. Una vez pasada la sesión del Consejo Técnico Escolar de este viernes, el calendario de la SEP señala también el arranque de las vacaciones de diciembre 2025 para las escuelas de educación básica.

Las vacaciones de invierno para alumnos de preescolar, primaria y secundaria dará inicio el próximo lunes 22 de noviembre, de acuerdo con la dependencia federal, lo que quiere decir que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre.

Los estudiantes podrán disfrutar de tres semanas de descanso antes de regresar nuevamente a las aulas el miércoles 7 de enero.

Por su parte, maestros, directivos y personal educativo tendrán un regreso escalonado. Antes de reanudar clases deberán participar en talleres y sesiones de capacitación. Los directivos retomarán actividades el 7 de enero, mientras que el personal docente lo hará entre el 8 y 9 de enero.

Fechas clave del calendario escolar de la SEP 2025-2026