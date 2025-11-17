‘Milagrito de la Guadalupana’: ¿Quiénes tendrán puente el 12 de diciembre?

Según la Ley Federal del Trabajo, el 12 de diciembre no es un día oficial festivo (Foto: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Diciembre es un mes de festividades. La primera comienza el viernes 12 de diciembre, celebración de la Virgen de Guadalupe.

Según la Ley Federal del Trabajo no todos los empleados podrán disfrutar de este día libre, ya que depende de su tipo de empleo y del sector en el que laboren.

Este año, el viernes 12 de diciembre cae en viernes, lo que genera la posibilidad de un puente de tres días para muchas personas, especialmente si su empresa otorga descanso ese día.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre en México?

El 12 de diciembre se reconoce como una de las celebraciones más importantes de la cultura mexicana, en esta fecha se rinde culto a la Virgen de Guadalupe visitando la Basílica, en CDMX, se le cantan las mañanitas a primera hora de la madrugada.

En el resto de México, las personas acuden a los templos religiosos con flores y velas a rendir culto a la Virgen, varias personas del medio artístico realizan un concierto que es televisado, en las casas las familias ponen altares y se llevan a cabo misas por todo el país.

De igual forma, en diversas empresas en México, realizan prácticas similares, los trabajadores celebran actos religiosos, en muchos casos, se continúa con convivios laborales.

¿Quiénes tienen derecho al puente del 12 de diciembre?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 12 de diciembre será un día de descanso para los trabajadores de instituciones privadas que su patrón otorgue el descanso, ya que las empresas no están obligadas a dar el día libre.

Según la Asociación Bancaria de México, el 12 de diciembre es un día inhábil para el sector financiero por el Día del Trabajador bancario. Cada año suspenden sus actividades.

¿Qué pasa si el 12 de diciembre cae en un fin de semana?

Si el 12 de diciembre cae en un fin de semana, las empresas no están obligadas a mover el descanso al lunes 15 de diciembre.