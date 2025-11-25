SEP lanza campaña ‘Lo virtual también es real’ para prevenir la violencia digital en el Bachillerato Nacional

Mario Delgado informó que la SEMS realizará actividades en todos los subsistemas públicos del país, entre ellas talleres, conferencias, conversatorios, webinarios, capacitaciones y actividades lúdicas.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), pone en marcha a partir de hoy la campaña ‘Lo virtual también es real’, la cual está dirigida a 4.6 millones de estudiantes de los subsistemas públicos del Bachillerato Nacional, así como para el personal docente y administrativo, con el propósito de prevenir la violencia digital y fortalecer el respeto en entornos presenciales y virtuales, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que, durante 16 días de activismo, la SEMS realizará actividades en todos los subsistemas públicos del país, entre ellas talleres, conferencias, conversatorios, webinarios, capacitaciones y actividades lúdicas.

Estas acciones promoverán el autocuidado digital, el uso de lenguaje incluyente, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias, y la reflexión sobre las violencias desde las masculinidades, contribuyendo a entornos escolares seguros.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que, como parte central de la campaña, se presentarán también dos herramientas innovadoras: el Cuidadómetro digital y la Guía para construir redes seguras, materiales diseñados para que estudiantes identifiquen riesgos en espacios digitales.

Ambas herramientas, dijo, emplean un sistema de niveles —verde, amarillo, naranja y rojo— que permite reconocer cuándo una situación es segura, cuándo requiere atención o cuándo demanda intervención inmediata.

Rodríguez Mora detalló que la programación contempla también actividades culturales como maratones de lectura, proyecciones de cine —incluyendo el documental El tiempo de la Hormiga de Stephanie Brewster—, radio itinerante, talleres de radio, círculos de paz y la puesta en escena de la obra teatral Vivas o Muertas. Asimismo, se presentará la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en México, con el fin de sensibilizar y promover derechos fundamentales de las y los jóvenes.

Destacó que en el marco de la Estrategia de Cultura de Paz, se dará a conocer la Mochila de Herramientas, un conjunto de materiales pedagógicos y de reflexión diseñados para fortalecer las acciones colectivas de prevención de violencias en los planteles del país, promoviendo ambientes de colaboración y cuidado mutuo.

Respecto a estas acciones, la subsecretaria Tania Rodríguez Mora subrayó que las y los jóvenes deben desarrollarse en espacios seguros: “Las escuelas deben ser lugares donde todas y todos se respeten, colaboren y vivan libres de cualquier tipo de violencia. En cada plantel debemos impulsar el trabajo colectivo para proteger a las juventudes del Bachillerato Nacional”, afirmó.

Con esta campaña, la SEP reafirma su compromiso de garantizar entornos digitales seguros, consolidar comunidades escolares informadas y empáticas, y promover una educación media superior que contribuya a erradicar cualquier forma de violencia. El programa completo de actividades puede consultarse en los canales oficiales de la Subsecretaría.