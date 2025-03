¿La UNAM replica 90% lealtad, 10% eficacia?

Como lo prometido es deuda, hoy les traigo la historia completa de un problemón que está creciendo en la UNAM y que está a nada de convertirse en una bola de nieve que arrastre lo mismo a autoridades universitarias que a funcionarios educativos de diversas entidades de la República.

Y lo increíble, por no decir lo esperado, es que el desorden de la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz no inicia con su desastrosa gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, donde despacha desde el 28 de noviembre de 2023, sino que viene desde los reiterados señalamientos de irregularidades administrativas en su contra. ¿Nadie revisó su CV antes de contratarla? o ¿sabiendo quién es y qué hace, por eso fue contratada?

Cuando se desempeñó como directora del plantel que la Máxima Casa de Estudios tiene en la ciudad de Morelia, Michoacán, en esa escuela superior hay registradas anomalías por varios millones de pesos como resultado de auditorías que pueden consultarse en la página https://transparencia.unam.mx/obligaciones/consulta/resultados-auditorias-realizadas/2024 que se relacionan con contratos indebidos por honorarios y hasta un inventario incompleto de bienes capitalizables del campus, por 127 millones de pesos.

Les digo, ¿cómo la contrataron?

Agárrense

Pues, además, durante su gestión en el campus Morelia hubo un paro de 15 días por denuncias no resueltas de acoso sexual de profesores y, en la UNAM, la pusieron al frente, sí, está ¡a cargo del programa de equidad de género de la UNAM!

Como era de esperarse ha fracasado en la solución de los graves problemas de agresiones a mujeres en los espacios de toda la Universidad y, de acuerdo con la auditoría número A010/2022•AT-B1-8-, ni siquiera cumplió con su responsabilidad de mantener bien organizado el archivo interno de la oficina a su cargo.

Fuerte doble

Con estos antecedentes, el rector Leonardo Lomelí -inhale y exhale- la nombró secretaria de Desarrollo Institucional, donde a pesar de destinar una inversión de 430 millones de pesos al programa PC Puma, no ha garantizado la cobertura informática, seguridad y ancho de banda en los diversos campus, incluida Ciudad Universitaria, según reporta la auditoría A020/2023•AT-A1-11.

También convirtió en un desastre los convenios que la UNAM tiene con diversas entidades de la República para la capacitación de docentes locales, un programa que le genera ingresos a la Universidad. Porque no le dió seguimiento al tema para formalizar los convenios y contratos con gobernadores y secretarios de Educación estatales. Así de ineficiente la señora. Lo que supone no sólo la cancelación de cursos y seminarios, sino una pérdida patrimonial para entidades como Chihuahua, Chiapas, BCS, Quintana Roo, Yucatán y Querétaro, así como afectación a las finanzas universitarias que dejan de recibir ingresos propios por esas actividades.

Además, tiene detenidos pagos desde noviembre de 2024, a pesar de que proveedores y académicos han cumplido sus obligaciones en tiempo y forma, sin que haya una razón clara y oficial del porqué. La falta de pago a profesores, tutores, docentes y demás académicos, se suma al creciente descontento de profesores de otras dependencias de la UNAM, que se quejan del desorden y tortuguismo de una Secretaría de Desarrollo Institucional, que se supone está para mejorar la gestión académica, y no al revés.

Omisión del rector

Se dirá que el tema podría resolverse en el ámbito de responsabilidad de la doctora Tamara Martínez, pero los casos son tan relevantes que hay llamados dirigidos al mismísimo rector Lomelí Vanegas, que simplemente han sido ignorados en la oficina del piso 6 de la Torre de Rectoría.

¿A poco la UNAM sufre ya también del síndrome 90% lealtad y 10% de eficacia? Sería muy triste que así fuera.

¿El futuro de Santander en México está en riesgo?

En los últimos cuatro años, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha visitado México al menos en dos ocasiones documentadas. La más reciente fue en febrero de 2025, cuando anunció una inversión de más de 2 mil mdd en el país y el lanzamiento de OpenBank, su filial digital. Durante esta visita, también se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y expresó su confianza en la economía mexicana. Además, sostuvo encuentros con más de 3 mil colaboradores de Santander México y participó en una reunión del Consejo de Administración del banco. Antes de esta visita, estuvo en abril de 2023 y se reunió con AMLO, también en Palacio Nacional, donde reafirmó el compromiso de Santander de aumentar la inversión en el país.

¿Por qué tanto amor?

Aunque no se dispone de un registro público detallado de todas sus visitas, es muy probable que haya realizado muchos más viajes a México, y no por interés estratégico de Santander en el país, sino -inhale y exhale- porque tienen al menos dos temas muy grandes en juego en el Poder Judicial y, de perderlos…, el banco y la Asociación de Bancos de México estarían en serios problemas. Y como con la ‘4T’, lo que menos existe en el país es Estado de derecho, porque para ellos la ley no es la ley, ¡imagínenese las angustias!