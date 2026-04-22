ABC de las emociones: ¿Qué es la ‘hora dinámica’ que la SEP aplicará en las escuelas?

Claudia Sheinbaum muestra los ejes del programa El ABC de las Emociones, con el cual busca apoyar la salud mental de los jovenes.

Como parte del programa de salud mental ‘ABC de las emociones’, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la aplicación de la ‘hora dinámica’ en las escuelas. Será una hora semanal de actividades y gestión de emociones.

Estará dirigida a alumnos de tercero de secundaria y primer grado de bachillerato con el fin de atender temas de salud mental en adolescentes de 14 a 18 años.

La subsecretaría de Prevención a las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay, explicó durante la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 22 de abril que el plan incluye una campaña de sensibilización en distintos espacios públicos y medios de comunicación, así como guías dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

Aunado a ello, habrá actividades de integración escolar, brigadas de apoyo, centros comunitarios y una línea telefónica y de mensajes de texto para solicitar ayuda.

‘La salud mental no es responsabilidad de una sola persona’

“La idea es que sepan que no están solos o solas, que existen herramientas para cuidar y cuidar a otros y otras y que siempre pueden buscar apoyo cuando lo necesitan”, señaló.

Pérez Gay recordó que la salud mental “no es solo responsabilidad de una sola persona” ya que ”también se necesitan entornos que cuiden, instituciones que acompañan y un Gobierno que atiende las causas del malestar”.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia tiene seis ejes principales y enfatizó que “nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema”. Dichos ejes son:

Campaña de sensibilización. Guías para jóvenes y padres. Actividades en las escuelas. Asambleas informativas. Pláticas interactivas en escuelas. Línea de la vida.

Así será la estrategia de salud mental en las escuelas

La mandataria indicó que el programa se centrará principalmente en las escuelas, que es donde está la mayoría de los jóvenes.

Entre las acciones anunciadas destacan la distribución de 18 millones de guías, actividades semanales en salones de clase, asambleas con madres y padres de familia, y el fortalecimiento de la Línea de la Vida con más profesionales especializados.

“Esta es una estrategia nacional y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo”, sostuvo la mandataria.

El secretario de Educación, Mario Delgado, señaló que las escuelas son fundamentales para la estrategia pues no se ven “solo como un espacio para la transmisión de conocimientos, sino un espacio donde se forma comunidad”.

Mientras que el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que el plan está orientado a la prevención temprana.

"Lo importante es cómo prevenirlo”, dijo, al advertir que la población adolescente presenta mayores niveles de malestar psicológico, exposición a la violencia y consumo de drogas, factores que incrementan el riesgo de trastornos mentales y conductas violentas.

*Con informacion de EFE