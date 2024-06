PERFIL: David Kershenobich, el experto en Gastroenterología que será secretario de Salud con Sheinbaum

David Kershenobich fue anunciado este jueves por Claudia Sheinbaum, virtual presidenta, como próximo secretario de Salud.

Durante la presentación en el MIDE, Sheinbaum destacó que Kershenobich es médico cirujano con especialidad en Medicina Interna y Gastroenterología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Como ustedes saben, participó en los diálogos por la transformación coordinando el eje de derecho a la salud”, agregó.

¿Quién es David Kershenobich Stalnikowitz?

David Kershenobich Stalnikowitz, hijo de Jacobo Kershenobich y Flora Stalnikowitz, nació el 20 de noviembre de 1942 en el entonces Distrito Federal; sin embargo, desde muy joven se mudó a Tampico, Tamaulipas, donde cursó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria.

Kershenobich, quien fue coordinador de foros para la transformación en materia de salud durante la campaña de Sheinbaum, estudió la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la tesis profesional “Hemoglobina Fetal en el Recién Nacido”.

Posteriormente, realizó su residencia en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y, más tarde, la especialidad en Hepatología en el Royal Free Hospital de Londres, Inglaterra. También obtuvo el Doctorado en Medicina en la Universidad de Londres con la tesis “Metabolismo de Transferrina”.

A lo largo de su trayectoria, se ha dedicado al estudio de la fisiopatología de la Cirrosis Hepática, fundamentalmente en el campo de la Fibrosis, junto con sus colegas, los doctores Marcos Rojkind y Ruy Pérez Tamayo. También fundó la Unidad de Investigación de Hígado y Páncreas localizada en el Hospital General de México, así como la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (Fundhepa).

David Kershenobich Stalnikowitz fue director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. (Fotógrafo Especial)

Su trayectoria en la docencia y Academia

Desde 1975 es profesor de la especialidad de Gastroenterología en la UNAM y cuenta con más de 500 publicaciones médicas, de las cuales 249 son artículos en revistas como New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Investigation, Gastroenterology y Hepatology. Es autor de 4 libros y ha sido editor y miembro de consejos editoriales de múltiples revistas nacionales y extranjeras.

Actualmente es investigador emérito nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado como presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Hepatología y, de 2000 al 2002, como presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado.

Respecto a su vida en la Academia, desde el 2007 dirige el Seminario de Investigación Interdisciplinaria en Biomedicina de la UNAM, mientras que de 2005 al 2012 fue miembro de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios.

Debido a su notable trayectoria, Kershenobich ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio al Mérito Médico 2014, Premio de Investigación “Miguel Otero Arce” 1996 y la Condecoración “Eduardo Liceaga” 2008. También ha sido reconocida su investigación en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).