Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de abril de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 21 de abril desde Palacio Nacional. Se prevé que la mandataria anuncie a quien reemplazará a Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres.
“Ya pronto, el miércoles lo anunciamos”, dijo la mandataria en su conferencia del lunes al ser cuestionada sobre el tema.
Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres el jueves pasado para reintegrarse a las filas de Morena rumbo a las elecciones 2027 con el objetivo de enfocarse en las alianzas partidistas.
Además, se prevé que la presidenta Sheinbaum anuncie próximos cambios en su gabinete ante la posible renuncia de funcionarios que busquen alguna candidatura.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 22 de abril?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, confirmó que el autor del tiroteo en Teotihuacán es Julio César Jasso y alegó que la hipótesis de investigación gira en torno a que imitó otros ataques armados.
- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó un riesgo para los visitantes extranjeros en México tras la balacera en Teotihuacán, a la que calificó como un episodio aislado.
- El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, descartó que el hombre que asesinó a una turista en Teotihuacán e hirió a una decena más tuviera un motivo relacionado con el racismo para cometer los hechos.
- La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que investigan a qué agencia pertenecían los dos agentes estadounidenses que fallecieron en Chihuahua el fin de semana, tras el cambio de declaración de César Jáuregui.
- Sobre los objetos que portaba el tirador que desató una balacera en Teotihuacán, José Luis Cervantes, titular de la FGJ Edomex, se encontró una mochila con literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados con hechos violentos que estarían relacionados con la masacre del instituto Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999.
- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Claudia Curiel, secretaria de Cultura, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajarán en coordinación para incrementar la vigilancia en zonas arqueológicas y destinos turísticos.
- Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, compartió la cronología del tiroteo que se registró ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán.