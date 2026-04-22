Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de abril de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 21 de abril desde Palacio Nacional. Se prevé que la mandataria anuncie a quien reemplazará a Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres.

“Ya pronto, el miércoles lo anunciamos”, dijo la mandataria en su conferencia del lunes al ser cuestionada sobre el tema.

Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres el jueves pasado para reintegrarse a las filas de Morena rumbo a las elecciones 2027 con el objetivo de enfocarse en las alianzas partidistas.

Además, se prevé que la presidenta Sheinbaum anuncie próximos cambios en su gabinete ante la posible renuncia de funcionarios que busquen alguna candidatura.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 22 de abril?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana