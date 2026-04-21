Claudia Sheinbaum descalifica a la ONU: ‘Su burocracia viaja en primera clase’

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con el mandatario de EU, Donald Trump, en que debe haber un recorte en los gastos que realiza la ONU. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

La presidenta Claudia Sheinbaum, en la antesala de recibir al alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, descalificó a la ONU, organismo multilateral que, dijo, no solo debe fortalecerse, sino además debe actuar con austeridad.

La mandataria, en la conferencia matutina del Salón Tesorería, dio a conocer que recibirá a Türk mañana a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional.

Expresó la coincidencia con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha criticado a la ONU: “Lo dijo el presidente Trump y estamos de acuerdo, tiene que haber una reducción del gasto que tiene Naciones Unidas. Nos decía uno de los presidentes en la reunión que tuvimos que, para no sé que reunión, pidieron al país sede no sé cuántos boletos de avión de primera clase. Pues no”.

“Naciones Unidas se alimenta de los recursos que provienen de todos los Estados miembros, entonces no es para que la burocracia de Naciones Unidas viaje en primera clase, también tiene que haber una visión de austeridad y que cumpla con su principal función que es la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo”, consideró la mandataria.

Sheinhaum, quien pide fortalecer a la ONU, ha descalificado tanto al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como su informe que establece que la práctica generalizada y sistemática de desapariciones forzadas en México puede constituir un “crimen de lesa humanidad”.

Ayer, refirió que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, visita México no sólo “a ver el tema de desaparecidos, sino también a conocer cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país”.

Respecto de los recientes hallazgos de más de mil restos óseos en la zona limítrofe entre la la Ciudad de México (Tláhuac) y el Estado de México (Chalco), descubiertos por colectivos de búsqueda, la presidenta aseguró que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República dan acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas.

“Vamos a pedirle a la secretaria de Gobernación que lo informe. La Comisión de Búsqueda está en contacto con ellos y también con las instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México. Le pedimos a Rosa Isela que lo pueda informar”, respondió.