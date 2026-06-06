¡Con gol de Diana Ordóñez! México vence a Australia en amistoso femenil

La Selección Mexicana Femenil volverá a enfrentar a Australia el próximo 9 de junio en el segundo y último partido. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con Chat GPT)

La Selección Mexicana Femenil comenzó con el pie derecho al imponerse 1-0 a las Matildas durante la madrugada de este sábado. El conjunto dirigido por el DT Pedro López resistió la presión de las locales y encontró la diferencia en los instantes finales gracias a una anotación de Diana Ordóñez.

El resultado tuvo un significado especial para el combinado nacional, ya que representó la segunda victoria de México sobre Australia en la historia de sus enfrentamientos. La anterior había ocurrido hace 22 años, cuando el Tricolor se impuso 2-0 en un encuentro amistoso.

Cuando el empate parecía inevitable, una acción colectiva en tiempo de compensación cambió la historia del partido: Charlyn Corral encabezó el avance, Alice Soto filtró el último pase y Diana Ordóñez definió de primera intención al minuto 92 para darle a México una victoria.

La Selección Mexicana Femenil se volverá a enfrentar a Australia la próxima semana. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo le fue a la Selección Nacional Femenil en el partido vs. Australia?

La Selección Mexicana afrontó una de las pruebas más exigentes de su calendario al visitar a Australia, una selección ubicada entre las mejores del mundo y que contó con figuras de talla internacional como Sam Kerr, Mary Fowler y Caitlin Foord.

Desde los primeros minutos, las Matildas intentaron imponer condiciones. Australia controló largos lapsos del encuentro y generó aproximaciones sobre la portería, aunque ninguno de los intentos encontró dirección de gol.

México apostó por mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pudiera dejar el conjunto local. Con el paso de los minutos, el equipo nacional logró equilibrar el trámite y comenzó a acercarse al área rival, pero la falta de precisión impidió que el marcador se moviera antes del descanso.

El segundo tiempo mantuvo una dinámica similar. Australia siguió buscando el gol, aunque la defensa mexicana respondió con solidez. El cuadro dirigido por Pedro López cerró espacios y limitó las oportunidades claras de las locales, que registraron varios disparos desviados y otros bloqueados por la zaga tricolor.

Con la intención de refrescar el ataque, el técnico mexicano realizó modificaciones al minuto 61. Entre los ingresos destacó el de Charlyn Corral, cuya presencia cambió el ritmo ofensivo del equipo. La campeona de goleo del Clausura 2026 comenzó a participar más cerca del área rival y generó situaciones de peligro que obligaron a Australia a retroceder.

México también encontró respaldo en jugadoras como Alice Soto y Diana Ordóñez, quienes aportaron movilidad en los últimos metros. Conforme avanzó el encuentro, el Tricolor tuvo mayor presencia en campo contrario y comenzó a disputar la posesión con más frecuencia.

En la recta final aparecieron opciones importantes para ambos equipos. Australia intentó aprovechar los espacios mediante, mientras que México respondió con llegadas de Charlyn Corral, Alice Soto y Diana Ordóñez.

La jugada decisiva llegó en tiempo agregado. Al minuto 92, Corral condujo el balón desde territorio mexicano y aceleró el ataque. La experimentada delantera encontró a Alice Soto, quien observó el movimiento de Ordóñez dentro del área y filtró un pase preciso. La atacante mexicana definió cruzado con un solo toque para vencer a Mackenzie Arnold y decretar el 1-0 definitivo.

México vs. Australia Femenil: ¿Cuándo se juega el segundo partido amistoso?

Tras el triunfo conseguido en Newcastle, ambas selecciones volverán a encontrarse en el segundo y último compromiso.

Fecha: 9 de junio de 2026

9 de junio de 2026 Hora: 03:00 horas (tiempo del centro de México)

03:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: CommBank Stadium, Sídney, Australia

El encuentro marcará el cierre de la actividad de la Fecha FIFA para el equipo de Pedro López. Además de buscar una nueva victoria ante las Matildas, el cuerpo técnico aprovechará el compromiso para seguir evaluando variantes en la plantilla.