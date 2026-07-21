¿Marina del Pilar rompe la alianza Morena-PT en BC? Jaime Bonilla se reúne con Dante Delgado, líder de MC

Jaime Bonilla, Dante Delgado, y las coordinadoras de MC y el PT se reunieron por segunda ocasión, aunque no han confirmado alianza para 2027 en Baja California.

¿Se rompe la 4T en Baja California? Jaime Bonilla, exgobernador del estado y representante del PT, se reunió con Dante Delgado, exlíder nacional de Movimiento Ciudadano, a pocos días de que Marina del Pilar lo acusara de ‘tenderle una trampa’ en la difusión de sus audios polémicos.

Es la segunda reunión de Jaime Bonilla con Dante Delgado, y ocurre luego de que el exgobernador negara cualquier tipo de ‘trampa’ a la gobernadora Marina del Pilar, además de que se deslindó de supuestamente haberla apoyado a recuperar su visa y de contactara con agentes estadounidenses, como ella acusó.

El motivo de la reunión fue sobre la importancia de contar con una estructura sólida, organizada y con presencia permanente en territorio, además del trabajo para fortalecer al PT en Baja California.

En el encuentro también estuvo Karla Ruiz, exalcaldesa de Tijuana y coordinadora de MC en Baja California, así como la coordinadora estatal del PT, Montserrat Caballero.

“Este tipo de encuentros permiten identificar coincidencias, compartir experiencias y mantener un diálogo abierto sobre los retos que enfrenta nuestro estado. Siempre será positivo encontrar espacios para conversar y explorar, con responsabilidad y respeto, los caminos que permitan seguir trabajando en beneficio de Baja California”, escribió Jaime Bonilla.

¿PT abre la puerta a rompimiento con Morena?

Jaime Bonilla declaró en meses pasados que el PT podría buscar solo la gubernatura de Baja California, sin el apoyo de Morena y el Partido Verde.

Tras las acusaciones de Marina del Pilar, Jaime Bonilla reconoció que anteriormente la ha acusado públicamente por nexos con el crimen organizado, mientras que ella lo considera, según él, “su peor enemigo”.

Los comentarios de Bonilla tuvieron eco en Morena, donde Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, llamó a ambos a serenarse y actuar con prudencia, ya que con estas actitudes se puede socavar la confianza del pueblo en el movimiento “porque esto no ayuda a que nos preparemos para un proceso complejo y difícil, y más en Baja California, donde tenemos un proceso de renovación de gobernador”.

Con ello, llamó a arreglar diferencias entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla, además de que calificó como lamentables sus actitudes y acusaciones públicas.