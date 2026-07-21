Diputada de Morena en BC pide 12 años de prisión por filtrar audios de Marina del Pilar

Juan Manuel Molina propuso hasta 12 años de prisión para Jaime Bonilla, quien friltró audios de Marina del Pilar conversando con agentes de EU. (Facebook de Juan Manuel Molina).

Luego de que presuntamente Jaime Bonilla filtró audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en los que conversó con agentes estadounidenses, el diputado morenista Juan Manuel Molina, propuso hasta 12 años de prisión para el político.

Según el analista político Juan Ortiz, el diputado de Morena cerró filas con Marina del Pilar y afirmó que el hecho de difundir audios implica entre seis y 12 años de prisión.

Destaca que Molina respaldó el dato con el artículo 211 del Código Penal Federal, donde se detalla la penalización de la divulgación de información obtenida mediante la interceptación de comunicaciones privadas.

En un video, el morenista afirma que si se escuchan detenidamente los audios se escucha una voz característica, la de Bonilla.

¿Qué se sabe de los audios de Marina del Pilar y qué tiene que ver el exgobernador Jaime Bo Bonilla?

En conferencia de prensa del 15 de julio, Marina del Pilar señaló que Bonilla le tendió una trampa, y este lo negó, luego de que se filtró un audio donde la gobernadora conversó con agentes de EU.

La llamada telefónico se realizó en 2025, luego de que Bonilla le ofreció ayuda para tramitar su visa, cancelada por EU.

“Me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar sobre el tema de mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró la gobernadora.

Los audios fueron publicados por el periodista Héctor de Mauleón y la gobernadora aclaró que están sacados de contexto.

Indicó, los supuestos agentes de Eu plantearon “supuestos cargos y procedimientos judiciales” en la llamada.

El 19 de julio Marina del Pilar acató la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum de aclarar la situación de los audios filtrados.

“Quiero ser clara. Mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”, remarcó Marina del Pilar.

Dio a conocer las fechas de los acercamientos que tuvo para recuperar su visa de los cuales se desprendieron los audios: