Sheinbaum pide a Marina del Pilar rendir cuentas sobre reunión con EU: ‘Tiene que dar una explicación’

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre los nuevos audios en los que acuerda un encuentro con autoridades de EU.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, deberá explicar todo lo relacionado con los nuevos audios en los que acuerda un encuentro con autoridades estadounidenses en Panamá.

“No me he comunicado con ella. No nos hemos comunicado. Y ella tiene que dar una explicación de este tema”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 17 de julio.

Los nuevos audios de Marina del Pilar revelan la negociación que mantiene con agentes del FBI para recuperar su visa estadounidense.

A la gobernadora de Baja California le fue retirada la visa en mayo de 2025 y desde entonces dijo que realizaba los trámites correspondientes para recuperarla.

Maru Campos acusa de traición a la patria a Marina del Pilar

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, acusó de traición a la patria a Marina del Pilar y también resaltó que Morena intenta desviar la atención del tema.

Campos recordó que su homóloga de Baja California ofreció dar información de seguridad nacional a cambio de protección de Estados Unidos.

“Los audios exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera y en Palacio Nacional quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena”, dijo Maru Campos.

La gobernadora reconoció que los casos de Baja California y el de Chihuahua sí son distintos porque Marina del Pilar entrega la seguridad del país a cambio de protección personal.

Marina del Pilar niega haber cometido traición a la patria

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que “jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria”, tras la difusión de los audios en los que aparentemente se ofrece a colaborar con presuntos agentes de EU.

“Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones”, afirmó durante una conferencia de prensa.

En uno de los primeros audios se escucha a la gobernadora expresar su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses, en medio de las tensiones con Washington y el debate sobre el injerencismo en México.

“Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, se escucha decir a la mandataria estatal en la grabación divulgada por el periodista Héctor de Mauleón.

Tras esta polémica, Ávila afirmó que como gobernadora no tiene “acceso a información de seguridad nacional”, al tiempo que subrayó que lo que se escucha en el audio ocurrió en el contexto de una “situación personal relacionada con mi visa” y negó que se trate de algún otro acuerdo con EU.

*Con información de EFE