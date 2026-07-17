Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 17 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia 'mañanera' de este viernes 17 de julio desde Quintana Roo.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 17 de julio desde Quintana Roo, donde se prevé que sea cuestionada sobre la detención de Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, por el delito de huachicol fiscal.

La aprehensión ocurrió en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debido a una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol.

Ernesto ‘N’ fue gobernador panista de Baja California de 1989 a 1995. En tanto, el caso se suma a uno de los escándalos que ha rodeado al estado esta semana.

Homicidios dolosos caen 85% en Quintana Roo

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo, informó que los homicidios dolosos en Quintana Roo tuvieron una caída de 85 por ciento.

Dicha cifra abarca desde septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026, además, junio tuvo la tasa más baja con cero homicidios.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’