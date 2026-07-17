Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 17 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 17 de julio desde Quintana Roo, donde se prevé que sea cuestionada sobre la detención de Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, por el delito de huachicol fiscal.
La aprehensión ocurrió en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debido a una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol.
Ernesto ‘N’ fue gobernador panista de Baja California de 1989 a 1995. En tanto, el caso se suma a uno de los escándalos que ha rodeado al estado esta semana.
Homicidios dolosos caen 85% en Quintana Roo
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo, informó que los homicidios dolosos en Quintana Roo tuvieron una caída de 85 por ciento.
Dicha cifra abarca desde septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026, además, junio tuvo la tasa más baja con cero homicidios.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará si Alejandro Gertz Manero tiene alguna responsabilidad en el retraso de la identificación de Mauro Alberto ‘N’, ‘El Jando’, piloto que llevó a ‘El Mayo’ Zambada a EU.
- Sheinbaum calificó como un “incidente” el nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico reportado en Oaxaca.
- La mandataria anunció su gira por el sureste este fin de semana para atender el ‘descontento’ de los visitantes que llegan a Tulum. Aseguró que se reunirá con hoteleros y comerciantes en Quintana Roo.
- Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que “desde hace meses” colaboran con el gobierno de Jalisco en la revisión técnica de un proyecto para dar solución al problema del suministro de agua en la zona metropolitana.
- Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que, tras realizar recorridos por los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, identificaron posibles focos de contaminación que deberán atender para su saneamiento.