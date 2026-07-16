Sheinbaum minimiza accidente en el Tren Interoceánico: ‘No cayeron por completo los vagones’

Sheinbaum minimiza accidente en el Tren Interoceánico, niega que haya sido un descarrilamiento. (Cuartoscuro/Archivo)

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el accidente registrado en el Tren Interoceánico, muy cerca del sitio donde ocurrió el descarrilamiento de diciembre de 2025, que dejó 14 personas muertas.

La mandataria calificó el hecho como un “incidente”, al señalar que los vagones no cayeron por completo, según explicó durante la conferencia matutina de este jueves 16 de julio.

“Más que descarrilamiento, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente; ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, dijo.

Las fotografías del percance no permiten dimensionar la magnitud del accidente; sin embargo, muestran daños importantes en uno de los vagones afectados.

La empresa estatal, bajo la administración de la Secretaría de Marina, confirmó que dos unidades articuladas de un tren de carga resultaron dañadas. También informó que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la población.

“El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas, la operación continúa con normalidad”, se lee en la tarjeta informativa.

Especialistas advirtieron problemas en las vías

El accidente del 28 de diciembre de 2025 dejó 14 personas fallecidas y cientos de lesionadas. La Fiscalía General de la República determinó que la causa fue el exceso de velocidad y responsabilizó a integrantes del personal operativo; sin embargo, este nuevo incidente revive las advertencias de especialistas.

Colectivos de ingenieros señalaron que el trazado de las vías de la Línea Z del Tren Interoceánico presenta elementos inadecuados para la circulación ferroviaria.

Según esos señalamientos, antes del accidente el gobierno federal destinó recursos para corregir curvas y pendientes pronunciadas; aun así, los cambios en el trazado parecen insuficientes frente a los hechos registrados.

Hasta el momento no existe confirmación de una investigación por parte de autoridades estatales o federales para esclarecer el accidente ocurrido el 14 de julio, como ocurrió en otros episodios relacionados con proyectos federales.

Desde diciembre permanecen suspendidos los recorridos de pasajeros. No obstante, la mandataria señaló que las autoridades atienden las recomendaciones de la empresa consultora contratada para identificar posibles riesgos.

Sheinbaum tampoco precisó la fecha del regreso del servicio para pasajeros. Únicamente estimó que podría reanudarse en 2027 y evitó detallar cuáles son los aspectos que las autoridades atienden después del desastre del año pasado.

“El tren de pasajeros lo vamos a informar. Ya están las observaciones por parte de la empresa consultora para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean; ya están esas recomendaciones”, agregó.