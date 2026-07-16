Wall Street abre con pérdidas; inversionistas dudan si IA es rentable: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable operan con sesgo negativo a medida que los inversionistas se cuestionan si serán rentables las inversiones que se siguen anunciando en el ámbito de la inteligencia artificial.

El Nasdaq registra un retroceso de 0.84 por ciento, en los 26 mil 46.89 enteros, el S&P 500 cede 0.12 por ciento, en las 7 mil 561.81 unidades, mientras que el Dow Jones gana 0.28 por ciento, con 52 mil 803.56 puntos.

“Prevemos cierta aversión al riesgo a medida en que las hostilidades en Medio Oriente se sostienen a la vez que se reviven las dudas sobre la rentabilidad del sector de inteligencia artificial; esto pese al sólido reporte de Taiwan Semiconductor que superó y mejoró sus perspectivas de ventas, mientras que el dato de ventas minoristas contribuyó a extender las pérdidas”, indicaron analistas de Ve por Más.

Del lado de Europa el FTSE 100 de Londres es el único que avanza 0.23 por ciento, a 10 mil 540.92 enteros, mientras que los retrocesos son de 0.65 por ciento para el DAX en Alemania, con 24 mil 841.75 puntos, el CAC 40 de Francia restó 0.36 por ciento, con 8 mil 351.39 enteros, y el IBEX 35 de España restó 0.21 por ciento, con 19 mil 236.50 unidades.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan avances de 0.21 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 66 mil 541.39 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 340.08 enteros, suma 0.27 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 79.71 dólares por barril, ya que suma 0.16 por ciento, mientras que el Brent con 0.22 por ciento más, cotiza en los 85.14 billetes verdes por unidad.