Wall Street abre en verde por descenso en la inflación en EU: ¿Cuánto gana HOY?

Las negociaciones de renta variable en Wall Street mantuvieron las pizarras en verde, luego de que la inflación al productor resultó más baja de lo previsto en Estados Unidos.

El Dow Jones registra un aumento de 0.38 por ciento, en los 52 mil 705.36 enteros, seguido por el Nasdaq con 0.36 por ciento más, en los 26 mil 200.54 puntos, mientras que el S&P 500 con 0.17 por ciento al alza, ronda en las 7 mil 558.58 unidades.

“Anticipamos que el sentimiento del mercado se mantenga optimista, apoyado principalmente por los resultados trimestrales y los datos de inflación al productor mejor al estimado por el consenso. Asimismo, se seguirá con atención las declaraciones del presidente de la Fed, K. Warsh, en el Senado y los comentarios de otros miembros del Instituto, buscando señales sobre el futuro de la política monetaria”, apuntaron analistas de Bx+.

Así cotizan los mercados en México y Europa

Del lado de Europa el CAC 40 de Francia es el único que registra un aumento de 0.33 por ciento, en los 8 mil 394.25 enteros, mientras que las pérdidas son de 0.45 por ciento para el DAX en Alemania, en los 25 mil 34.56 puntos, el IBEX 35 de España cede 0.35 por ciento, en los 19 mil 288.10 enteros, mientras que el FTSE 100 de Londres baja 0.05 por ciento, en las 10 mil 524.16 unidades.

En México, los movimientos son positivos, pues, por un lado, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suma 0.05 por ciento, en los 66 mil 545.58 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.03 por ciento más, ronda en los mil 341.15 enteros.

Los crudos marcadores presentan descensos de 0.78 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 78.81 dólares por barril, y el referencial Brent con 1.16 por ciento menos, se sitúa en los 83.74 billetes verdes por unidad.