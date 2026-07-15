María Felicia aclara que no perdonó a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex: ‘Espero su disculpa’

“Espero que su perdón sea tan genuino como la reconciliación que le ofrecí”, dijo María Felicia Jiménez, pareja de Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, ante la falta de una disculpa pública después del cambio en la medida cautelar que le permitió enfrentar en libertad la acusación por violencia familiar.

La víctima aclaró que no otorgó el perdón a su esposo tras las agresiones de las que fue víctima, sino “una reconciliación familiar” por el bienestar de su hijo, quien, según explicó, pregunta constantemente por el exfuncionario.

“Pidió perdón, pero no lo dijo de frente a la cámara (...) espero que su perdón sea tan genuino como la reconciliación, porque no fue un perdón lo que le hice, fue como una reconciliación familiar por mi niño”, comentó en entrevista con Azucena Uresti.

Al salir de la audiencia en la que obtuvo la libertad condicional, el exdirectod de Pemex fue interceptado por periodistas, quienes le preguntaron si tenía algún mensaje para María Felicia Jiménez; sin embargo, no ofreció ninguna declaración.

María Felicia Jiménez reveló que busca que Víctor ‘N’ se comunique con el menor para explicarle el motivo de su ausencia, ya que su hijo desconoce que fue arrestado por violencia familiar.

“Durante su juicio me estuvieron preguntando si no tenía ningún problema con que saliera en libertad; yo expresamente dije que no, porque me interesa mucho que hable con el niño pequeño, porque hasta ahora no sabe nada (del caso) y todos los días me preguntaba por su papá, ‘cuándo lo voy a ver’, y yo le decía que está de viaje”, explicó María Felicia Jiménez.

Restricciones impiden a Víctor ‘N’ comunicarse con su hijo

Sin embargo, por disposición legal, el exfuncionario no podrá mantener contacto con su hijo ni con la madre por ningún medio, de acuerdo con las restricciones impuestas por la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz como parte de las condiciones para conservar la libertad condicional.

La determinación, explicó Correa Ortiz, busca proteger la integridad de la madre mientras continúa la investigación por violencia familiar, delito que se persigue de oficio, pese a la “reconciliación”.

Además, el exdirector de Pemex deberá pagar una fianza. También tendrá que presentarse de manera periódica a firmar ante las autoridades del estado de Morelos, aunque mantendrá su residencia en la Ciudad de México.

Por último, la juzgadora determinó que Víctor ‘N’ no podrá salir del país y deberá someterse a tratamiento psicológico para atender sus problemas de comportamiento.

En caso de incumplir cualquiera de estas medidas, las autoridades podrían reaprehenderlo.