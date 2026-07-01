Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez, lo denuncia ante Fiscalía CDMX; le dan protección en Morelos

María Felicia Jiménez, víctima de agresión física de parte de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex y su esposo, anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México.

La mujer declaró que la denuncia en contra de Víctor Rodríguez es por violencia familiar, tras acusar agresiones físicas desde el 2022.

La acusación por violencia familiar de parte de Víctor Rodríguez fue presentada el lunes 29 de junio, con base en los videos dados a conocer como evidencia de las agresiones que tuvieron lugar el 15 de marzo pasado.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, confirmó que algunas de las agresiones ocurrieron en la Ciudad de México, por lo que es jurisdicción de la Fiscalía atender el caso.

Dictan medidas de protección para María Felicia Jiménez

El titular de la Fiscalía General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres ha dictado medidas de protección en favor de María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien fue denunciado por violencia familiar.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal, estas medidas de seguridad cautelares serán activadas de manera inmediata en el momento en que la víctima así lo requiera.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, Blumenkron Escobar precisó que la carpeta de investigación se inició de oficio el pasado viernes 26 de junio, fecha en la que se difundió un video en redes sociales y medios informativos donde se muestran las agresiones físicas en contra de María Felicia Jiménez.

A pesar de la gravedad de los hechos, el funcionario aclaró que la víctima aún no se ha presentado ante el Ministerio Público local para aportar elementos adicionales o su declaración formal. Sin embargo, enfatizó que esto no detiene los procesos legales.

“La carpeta de investigación continúa su integración. Las diligencias no se han detenido y vamos a continuar para garantizar justicia a la víctima”, subrayó el Fiscal General.

Las autoridades señalaron que se mantiene una estrecha colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y con la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX), bajo la ruta de atención integral para mujeres víctimas de violencia familiar, con el fin de garantizar el debido proceso y la seguridad de la afectada.

Los hechos se remontan a mitad de marzo, cuando en el domicilio familiar ubicado en Morelos ocurrió una fuerte discusión entre María Felicia Jiménez y su entonces esposo, Víctor Rodríguez Padilla.

Según la denuncia y los testimonios posteriores de la víctima, esta no fue una agresión aislada: Jiménez ha relatado episodios de violencia física, psicológica y económica desde 2022, que se habrían intensificado durante el periodo en que Rodríguez Padilla ocupó cargos públicos de alto nivel.

María Felicia Jiménez ha expresado que tomó la decisión de denunciar por valentía y, principalmente, para proteger a sus hijos, a quienes también habría afectado la violencia.

Afirmó haber vivido miedo constante por el poder político de su esposo y las posibles consecuencias para su vida y la de su familia, incluyendo amenazas de perder la custodia y el apoyo económico. Señaló que rompió el silencio para visibilizar la hipocresía de quien públicamente defendía la igualdad de género mientras ejercía violencia en casa.

Con información de Teodoro Rentería / Corresponsal