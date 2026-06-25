Pemex, en franca picada

Petróleos Mexicanos enfrenta hoy uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Los enormes retos que tiene por delante ya no pasan por cumplir el discurso de la 4T de la soberanía energética, sino por algo mucho más elemental: mantenerse a flote y evitar que el deterioro financiero termine por consumir a la empresa más emblemática del país.

El relevo en la dirección general de la petrolera coloca a Juan Carlos Carpio frente a una tarea monumental. No solamente deberá encontrar la fórmula para sanear las precarias finanzas de la empresa productiva del Estado, sino también contener el impacto devastador que representa el servicio de una deuda que continúa ubicando a Pemex como la petrolera más endeudada del planeta.

Los números son contundentes y explican por qué la situación se ha convertido en un asunto de seguridad financiera nacional.

El más reciente reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela que durante el primer cuatrimestre del año Pemex destinó apenas 69 mil 70 millones de pesos a inversión física. Se trata de una caída real de 47.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y del nivel más bajo registrado para un primer cuatrimestre desde 2008.

El dato resulta alarmante porque la inversión es el aditivo que permite mantener e incrementar la producción futura. Sin inversión suficiente no hay exploración, no hay incorporación de reservas y tampoco existe posibilidad de revertir la tendencia descendente de los campos petroleros maduros.

La producción constituye precisamente otro de los grandes desafíos. Mientras hace dos décadas México producía más de 3.3 millones de barriles diarios de petróleo crudo, actualmente la extracción ronda apenas 1.4 millones por día. Es decir, el país produce menos de la mitad de lo que llegó a extraer durante los años de mayor auge petrolero.

La caída productiva no es un fenómeno reciente. Es resultado de años de subinversión, decisiones equivocadas, agotamiento de campos estratégicos y una política energética que privilegió objetivos ideológicos sobre criterios de rentabilidad y eficiencia operativa.

Pero el verdadero dolor de cabeza continúa siendo la deuda.

Los pasivos financieros de Pemex superan los 100 mil millones de dólares, una cifra que por sí sola explica buena parte de las limitaciones presupuestales que enfrenta la empresa. Cada año, miles de millones de pesos se destinan exclusivamente al pago de intereses y amortizaciones, recursos que dejan de utilizarse para exploración, infraestructura o modernización tecnológica.

A ello se suma la creciente presión de los proveedores. La deuda con contratistas y prestadores de servicios supera los 375 mil millones de pesos, situación que ha provocado tensiones con empresas nacionales y extranjeras que participan en actividades estratégicas para la operación de la petrolera.

Como si lo anterior no fuera suficiente, las reservas petroleras continúan mostrando señales preocupantes. Las reservas probadas de hidrocarburos se encuentran muy lejos de los niveles observados hace dos décadas y la tasa de restitución de reservas sigue siendo uno de los indicadores que más preocupa a especialistas e inversionistas.

En otras palabras, Pemex enfrenta simultáneamente problemas de producción, inversión, endeudamiento y reservas, además de decisiones de corte político con inmensa carga ideológica. Pocas empresas en el mundo podrían soportar una combinación tan compleja de factores adversos.

Sin embargo, el desafío no se limita al ámbito energético.

En el terreno político comienzan a moverse piezas importantes dentro del gabinete presidencial. En los corrillos de Palacio Nacional y de San Lázaro cada vez suena con mayor insistencia la posibilidad de que la secretaria de Energía, Luz Elena González, sea considerada para asumir la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en caso de concretarse una eventual salida de Edgar Amador.

De confirmarse un movimiento de esa naturaleza, el sector energético se convertiría en uno de los principales semilleros de cuadros para la conducción económica del país, algo que no ocurre por casualidad. La estabilidad económica de México pasa necesariamente por la estabilidad financiera de Pemex.

Por ello, el trabajo de Juan Carlos Carpio será observado con lupa por los mercados, inversionistas, organismos calificadores y por el propio gobierno federal, porque si comienza con el pie izquierdo, en una de esas, frustra el ascenso meteórico de su jefa de sector.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum tendrá que tomar decisiones complejas. Deberá definir si continúa privilegiando proyectos de rentabilidad política, pero con alto costo financiero.

El otrora orgullo de los mexicanos requiere mucho más que cambios administrativos o ajustes cosméticos. Necesita una estrategia integral y un nuevo modelo de negocios que recupere la confianza de los mercados, incremente la producción, fortalezca la exploración, reduzca el endeudamiento y garantice la viabilidad de largo plazo de la empresa.