Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, responde a acusación de violencia: ‘Colaboraré con autoridades’

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, respondió este sábado 27 de junio a la acusación de violencia que hizo su esposa luego de difundir un video en el que se le ve golpeándola en varias ocasiones.

A través de un comunicado, el exfuncionario aseguró que colaborará con las autoridades competentes en el caso de la denuncia por violencia intrafamiliar.

“Confío en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, dijo.

Además, Rodríguez Padilla informó que se separó de cualquier cargo público que ocupaba para “atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”.

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, señaló.

¿Qué pasó con la esposa de Víctor Rodríguez Padilla?

La noche del viernes 26 de junio, la esposa del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, denunció públicamente haber sido víctima de presunta violencia intrafamiliar por parte del exfuncionario y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un canal de YouTube, María Felicia Jiménez, quien se identifica como esposa de Rodríguez Padilla, publicó un mensaje en el que asegura que su cónyuge ejerce violencia en su contra y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para protegerla a ella y a sus hijos menores de edad.

En el texto, el cual compartió junto con unvideo como prueba de las agresiones, aseguró que durante mucho tiempo guardó silencio por miedo a perder su empleo, quedarse sin recursos económicos, perder su vivienda y que le quitaran a sus hijos debido a las relaciones de su esposo con funcionarios de alto nivel.

“Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de Presidencia, gobernador@s, diputad@s, secretari@s de Estado”, expresó.

En su mensaje responsabilizó a Rodríguez Padilla de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos y lanzó un llamado directo a la mandataria federal: “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa deVíctor Rodríguez Padilla. Ayuda, Presidenta”.

¿Qué cargo ocupaba Víctor Rodríguez Padilla en el gobierno?

Tras la difusión del video en el que se ve al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, golpear a su esposa, la Secretaría de Energía señaló que tras su separación del cargo en mayo pasado, el exfuncionario no ocupaba ningún puesto.

En una tarjeta informativa, la Sener indicó que si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó.

“Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, aseveró.