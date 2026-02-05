Víctor Rodríguez le pasa la bolita a sus jefas

Cada vez se vuelve más claro que el perfil de Víctor Rodríguez no pareciera el más adecuado en los tiempos en los que la empresa pública tiene que convencer a los inversionistas privados de asociarse con ella. [Fotografía. Cuartoscuro]

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, no fue el funcionario que más brilló en la mañanera del día de ayer, donde se presentaron datos de Pemex y de sus perspectivas. Fue muy obvio que tuvieron que entrar al rescate la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien también es presidenta del Consejo de Pemex, y fue la que llevó la carga de argumentar y explicar las estrategias de la petrolera, y la misma presidenta Sheinbaum. No es la primera vez que sucede, pero cada vez se vuelve más claro que el perfil de Rodríguez no pareciera el más adecuado en los tiempos en los que la empresa pública tiene que convencer a los inversionistas privados de asociarse con ella.

Cambios en la CTM

El priista Carlos Aceves del Olmo, tras una década de haber asumido el cargo, anunció que, derivado de “recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a mi familia”, no buscará la reelección como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y concluirá su periodo el 23 de febrero próximo. Así, el anuncio abre la sucesión en la tradicional central obrera del país, en cuyo proceso ya se menciona que podrían participar los secretarios generales adjuntos, Fernando Salgado, Tereso Medina, Alfonso Godínez, Abelardo Carrillo y Gerardo Cortés.

El caso Campeche llega a San Lázaro

El diputado Ricardo Monreal revivió viejas rencillas y diferencias con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Le recomendó “altura de miras”, porque “es muy pequeño pelear de esa manera con diputados del mismo partido”. Advirtió que “todos estos desencuentros, excesos, errores, irregularidades, conductas inadecuadas que cometemos le afectan y alcanzan hasta a la presidenta Claudia Sheinbaum y afectan al movimiento”. Y lo dice alguien que entiende de conflictos internos.

Salón de belleza escondido

No es nada casual que se haya destapado el escondido salón de belleza en el Senado. El espacio venía funcionando casi de manera clandestina desde hace meses. Tenía una placa gris sin alguna leyenda y las legisladoras, principalmente de Morena, hacían uso de él a escondidas. Con razón se veían tantos peinados como si fueran XV años en el pleno. Y aunque la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, justificó su uso, pues dijo que “todos debemos estar bien presentados”, como era de esperarse, tras el escándalo, ya fue inhabilitado.

Encuentro ‘informal’ México-EU

En medio de la tensa relación que se vive con el vecino del norte, una docena de parlamentarios de EU, entre republicanos y demócratas, vendrán mañana viernes hasta el Palacio Legislativo para tratar temas de comercio, seguridad y migración. Y aunque serán recibidos en privado por la Comisión de Relaciones Exteriores, el líder morenista Ricardo Monreal, restó importancia al encuentro, al deslizar que “es sólo un encuentro informal”. ¿Entonces a qué vendrán hasta San Lázaro?

Un día sin mañanera

Con la novedad de que este jueves no se realizará la tradicional y denominada “mañanera del pueblo”, ya que la inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, encabezará la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual, como todos los años, se realizará en el Teatro de la República, en la capital queretana.

¿Adán pierde el power?

Luego de que Adán Augusto López afirmó que la senadora Andrea Chávez será la gobernadora de Chihuahua, el alcalde morenista de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, salió a decir que un senador, que ni es de la entidad, no va a decidir quién abanderará a Morena en 2027. “En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir, no un senador que ni siquiera vota en Chihuahua”, dijo mostrando que el poder político del tabasqueño está muy mermado.