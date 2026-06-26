Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 26 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 26 de junio desde Palacio Nacional antes de su gira de trabajo por estados del país.

Como es habitual, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, acudirá a la conferencia matutina de la mandataria para presentar datos sobre el sector en medio del Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto de la ‘mañanera del pueblo’ a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 25 de junio?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, luego que Iván Cepeda reconociera el triunfo de su contrincante.

Comentó que, pese a la diferencia “en algunos temas”, busca tener una buena relación con el gobierno entrante de Colombia.

Informó sobre el apoyo que brindarán las Fuerzas Armadas mexicanas a Venezuela tras los sismos de magnitud 7 registrados el miércoles 24 de junio y que suman un centenar de muertos.

Dijo que en próximas fechas anunciará si se solicitó más ayuda o otro mecanismo para apoyar al pueblo venezolano, pero al momento no está previsto habilitar un centro de acopio para reunir artículos de primera necesidad, ya que el gobierno venezolano únicamente solicitó apoyo especializado para rescatar y atender a los heridos.