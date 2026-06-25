‘Un momento extraordinario’: España destaca reunión entre Felipe VI y Sheinbaum en México

Sheinbaum destacó el encuentro con el monarca español en la que aseguró que coincidieron en fortalecer la relación bilateral. (Foto:

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, destacó el “momento extraordinario” que atraviesan las relaciones entre España y México tras acompañar al rey Felipe VI en su encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la visita del monarca al país norteamericano.

“Recién aterrizado en México, acompaño a S.M. el Rey en el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento extraordinario de nuestras relaciones”, escribió Albares en la red social X.

El jefe de la diplomacia española subrayó, además, que ambos países comparten “un firme compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo”.

Albares afirmó que España y México están unidos por “profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos” y aseguró que ambos países continúan “fortaleciendo” sus relaciones “de hermandad y cooperación”.

Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves al rey Felipe VI de España en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que representa un paso firme en la normalización de las relaciones entre ambos países y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación.

El encuentro deja patente el reciente acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

En sus redes sociales, Sheinbaum destacó el encuentro con el monarca español en la que aseguró que coincidieron en fortalecer la relación bilateral en beneficio de ambas naciones.

“En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España”, indicó y compartió fotografías del rey dentro de Palacio Nacional.

(José Méndez/EFE)

Canciller mexicano recibe al rey de España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México informó que el canciller, Roberto Velasco, fue el encargado de dar “la bienvenida al país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI, en el marco de su visita oficial a México”.

“México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos”, añadió la Cancillería mexicana.

El histórico encuentro de este jueves entre Sheinbaum y el rey Felipe VI marca un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales emprendida hace años, después de que en 2022 se desatara una crisis diplomática ante la petición de perdón por la conquista de América.

Aunque el monarca viaja al país norteamericano para asistir al partido del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay en la ciudad de Guadalajara, hizo una breve parada en Ciudad de México para citarse con la mandataria.

En un comunicado, el Gobierno mexicano indicó que la ceremonia oficial de bienvenida, que se realizó en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.