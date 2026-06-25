INAH abre por primera vez el acceso al Templo de Ehécatl y Juego de Pelota: Horarios, precio y cómo reservar

Las visitas al Templo de Ehécatl y el Juego de pelota están restringidas debido a que se trata de una zona que continúa en estudio.

Si alguna vez te has preguntado cómo se siente caminar por el corazón de la antigua Tenochtitlan, esta es una de esas pocas oportunidades que no se presentan todos los días.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció este jueves la apertura de recorridos especiales y por tiempo limitado al Templo de Ehécatl y al Juego de Pelota de Tenochtitlan, dos espacios clave del pasado mexica que normalmente no están abiertos al público.

De acuerdo con un comunicado difundido por el INAH, el anuncio forma parte de las actividades del Mundial Social, organizadas por la Secretaría de Cultura. Estos recorridos se realizarán bajo supervisión especializada y con cupo limitado, por lo que el acceso estará sujeto a disponibilidad.

De acuerdo con la dependencia, la iniciativa tiene como fin “promover a las culturas prehispánicas de nuestro país ante los miles de aficionados que residen en la Ciudad de México, o que la visitan, con la intención de conocer más de las prácticas rituales mexicas.”

Las visitas guiadas están disponibles de martes a sábado, previa reservación, en el Museo del Templo Mayor. (L. GERARDO PENA TORRES/INAH)

¿Cómo visitar el Templo de Ehécatl y Juego de Pelota en CDMX?

Cabe recordar que estos dos recintos prehispánicos fueron descubiertos por investigadores y antropólogos en 2017, tras una excavación del Programa de Arqueología Urbana (PAU) del INAH, dirigido por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez.

Debido a que su hallazgo es relativamente reciente, ambos se encuentran reservados para la investigación arqueológica, por lo que solo pueden visitarse de manera controlada en la calle de República de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las visitas guiadas ya están disponibles, de martes a sábado, en tres horarios: 9:30, 11:00 y 12:00 horas. Solo podrán reservarse con previa cita en cualquiera de los siguientes correos electrónicos: edutemplomayor@inah.gob.mx y direccion.mntm@inah.gob.mx.

¿Hasta cuándo se podrán visitar el Templo de Ehécatl y Juego de Pelota?

La entrada al Museo del Templo Mayor, donde se encuentran estos vestigios, tiene un costo de 105 pesos tanto para visitantes nacionales y extranjeros con residencia en México. Los recorridos estarán abiertos al públicos hasta el 19 de julio de 2026 y estarán restringidos a grupos de 15 personas.

“Después de esa fecha, los espacios cerrarán nuevamente para que las y los arqueólogos continúen con sus exploraciones.”, precisó el INAH.

Buscan que en un futuro se abran totalmente al público

En los vestigios arqueológicos se han identificado al menos cinco etapas constructivas distintas, correspondientes al periodo que va aproximadamente de 1440 a 1521.

El Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, cuyos primeros restos fueron hallados en 2010, es una de las estructuras más significativas del recinto sagrado mexica. Según el INAH, “se trata de un basamento que aún conserva los restos de dos cuerpos arquitectónicos.”

Mientras que el Juego de Pelota —conocido en náhuatl como Teotlachco o “juego de los dioses”— tuvo expuesta su fachada norte en 2014.

Las investigaciones señalan que alcanzó cerca de 50 metros de longitud, con orientación este-oeste y un ancho aproximado de 34 metros. Su traza incluía un patio central alargado y dos patios en los extremos, que en conjunto formaban una configuración en forma de “I”.

Barrera Rodríguez indicó que ya se trabaja para que, en un futuro, pueda abrirse esta sección del muso al público, una vez que “hayan concluido los procesos de investigación y conservación indispensables en los vestigios”.

El Museo del Templo Mayor está ubicado en el corazón del Centro Histórico de la CDMX, en la calle Seminario #8, justo a un costado de la Catedral Metropolitana y a unos pasos del Zócalo y de Palacio Nacional.