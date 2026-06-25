Somos México y PAZ: Ideología y propuestas de los nuevos partidos políticos que alcanzaron registro del INE

Los nuevos partidos políticos lograron su registro ante el INE este 25 de junio.

El mapa político en México se hará más grande para las elecciones de 2027, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aceptara el registro para Somos México y PAZ como nuevos partidos políticos.

Con una votación unánime, los consejeros del INE dieron el visto bueno a estas organizaciones, que si bien tienen un trasfondo de la sociedad civil, son encabezados por figuras políticas con experiencia.

Fuera de la contienda quedaron dos organizaciones: Que Siga la Democracia, que era cercano a Morena y aliados, y México Tiene Vida, asociación con origen regio y ultraconservadora a favor de la ‘familia’, según ellos, y en contra del aborto.

Los dos partidos que sí obtuvieron el registro se perfilan en distintos frentes, Somos México en la oposición, y PAZ del lado de Morena y aliados. ¿Qué tienes que saber sobre los nuevos partidos políticos?

Somos México, el partido que nació de la ‘Marea Rosa’

Nacido de las protestas ciudadanas que se hicieron en contra del plan B de la reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que luego dieron paso a la ‘Marea Rosa’, Somos México finalmente se consolidará como un nuevo partido político.

Líderes

La organización registrada como Personas Sumando en 2025 es dirigida por Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, que perdió el registro tras las elecciones de 2024.

A él se suman Fernando Belaunzarán y Emilio Álvarez Icaza, que promovieron que la ‘Marea Rosa’ apoyara a Xóchitl Gálvez durante las elecciones presidenciales pasadas.

Ideología

Sin una ideología política definida, Somos México apuesta, según su declaración de principios, a posturas progresistas, desde la promoción de la diversidad sexual hasta el respeto por los derechos humanos.

Sin embargo, su cercanía a funcionarios abiertamente conservadores y posturas en favor de la propiedad privada y el fortalecimiento del “ecosistema empresarial” colocan a Somos México como un frente opositor al actual gobierno de Morena.

Propuestas

Algunas de sus iniciativas se centrarán en reivindicar el espacio público, además de garantizar precios justos del transporte público y del agua como bien común.

También buscan promover la participación ciudadana en elecciones, así como una educación con pensamiento libre, reducir el empleo informal y protección social para todas las formas de trabajo.

Además, buscan un sistema de salud público, universal y sensible, orientado a apoyar la salud mental, sexual y reproductiva.

PAZ, el partido que le haría juego a Morena y aliados

¿Te suena el PES (Partido Encuentro Social)? Ese partido político extinto hace unos años estaría de regreso con un nuevo nombre, Construyendo Sociedades de Paz.

Líderes

Sus líderes son Armando González y Hugo Eric Flores, este último exdirigente del PES.

Ideología

Al ser un posible ‘remake’ del PES, las posturas en contra del aborto y de la adopción de infancias de parte de personas homosexuales son algunos de los posicionamientos, siendo un partido conservador.

Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, expertos consideran que es posible que el partido PAZ se sume a Morena y aliados, tal como hizo el PES en 2018 con Andrés Manuel López Obrador.

Propuestas

El nuevo partido aún no tiene propuestas dadas a conocer públicamente, y tampoco una página web en la que muestren del todo su postura política, aunque en el pasado admitieron que promoverán una agenda conservadora, sin inclinaciones directas hacia la izquierda o la derecha.