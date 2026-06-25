INE aprueba registros a Somos México y PAZ: México Tiene Vida y Que Siga la Democracia quedan fuera

¡Hay gallos para las elecciones de 2027! El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó los registros a nuevos partidos políticos que lograron el número de afiliados necesarios.

En sesión extraordinaria, el árbitro electoral otorgó registros a Construyendo Sociedades de Paz y Personas Sumando en 2025 (Somos México).

Aunque estos partidos ya tienen la oportunidad de competir por cargos de elección popular, el INE denunció supuestas irregularidades en sus procesos, entre ellas intentos de soborno y manipulación de afiliados a través de la promesa de dádivas, entre otras.

En total hubo 41 incumplimientos, incluido violencia política contra mujeres en razón de género.

El INE pidió a los nuevos partidos conducirse en la legalidad, ya que es una exigencia urgente en un contexto de desconfianza en la democracia.

¿Cuáles son los nuevos partidos que obtuvieron registro ante el INE?

Esto es lo que debes saber de cada uno de los nuevos partidos políticos en México, que participarán en las elecciones de 2027.

Personas Sumando en 2025 (Somos México)

El partido que nació de la ‘Marea Rosa’ que apoyó a Xochitl Gálvez en las elecciones de 2024 fue formalizado para convertirse en Somos México, que partirá como frente opositor encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del extinto PRD.

La organización superó el número de afiliados en tiempo y forma; sin embargo, estuvo envuelto en polémicas, y el propio INE mencionó en la sesión de este jueves que Somos México presuntamente afilió a personas pertenecientes a cultos religiosos.

Construyendo Sociedades de Paz

Construyendo Sociedades de Paz es liderado por Armando González y Hugo Eric Flores, exdirigente del Partido Encuentro Social (PES), que luego se llamó Partido Encuentro Solidario.

De acuerdo con el periodista Macario Schettino, esta organización política sería cercana a Morena y aliados. El PES formó parte de la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018.

‘Batean’ a México Tiene Vida

Con cinco votos a favor y seis en contra, el INE negó el registro como partido político a México tiene Vida.

El registro fue negado tras detectarse la participación de ministros de culto en al menos 58 de las asambleas que celebraron para cumplir con los requisitos, actuación prohibida por la Ley, así también por las irregularidades financieras.

De acuerdo con los dictámenes financieros, México tiene Vida es la organización que más anomalías registró en su camino para obtener el registro, reportó ingresos por 17 millones 753 mil 435 pesos, de los cuales 3 millones 754 mil 125 pesos presentan inconsistencias, lo que representa el 23.83 por ciento.

De origen regio y fundado por el empresario Jaime Ochoa Hernández, México Tiene Vida buscaba posicionarse como un partido conservador y opositor a Morena, priorizando a la familia.

La organización se ha posicionado desde hace años en contra de políticas progresistas como el aborto.

Que Siga la Democracia se queda sin registro

Con cuatro votos a favor y siete en contra, Que Siga la Democracia se quedó sin registro como partido político.

Dirigido por Edgar Garza Ancira, Que Siga la Democracia tiene orígenes desde el 2022, tras promover la revocación del mandato de AMLO.

Se le reconoce como una organización cercana a Morena, además de que Ancira fue esposo de Gabriela Jiménez, morenista que es alcaldesa de Azcapotzalco.

Con información de Fernando Merino.