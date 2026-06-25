Esthela Damián lanza ‘Guerrero del Futuro’ y destaca que su prioridad es ganar la encuesta de Morena

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, presentó las bases de su plataforma “Guerrero del Futuro” en la emblemática Unidad Habitacional El Coloso.

Durante la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, dejó claro que su propuesta técnica y social es el diseño metodológico estructurado que el estado necesita para profundizar el bienestar generalizado, bajo las máximas éticas de la Cuarta Transformación y el proyecto de nación que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Damián Peralta reafirmó su compromiso de tocar suelo y ganar así la confianza del pueblo.

“He venido a decirles con mucha alegría que completamos nuestro registro oficial para el proceso de MORENA. Traemos un proyecto robusto que he denominado el ‘Guerrero del Futuro’, el cual plantea soluciones de raíz, un apoyo histórico para nuestras mujeres y una estrategia seria para combatir la violencia que tanto ha lastimado a nuestra región. Sin embargo, quiero ser muy clara y transparente con mis paisanos: la letra ‘A’ de este gran camino es ganar la encuesta. No nos distraemos con la ‘encuestitis aguditis’ de mediciones pagadas, nosotros ganamos metas momento a momento, picando piedra, tocando puertas y estando con la gente. Confío plenamente en el método del Comité Ejecutivo Nacional, porque en la transformación es el pueblo el que pone y el pueblo el que quita.”

Haciendo gala de su trayectoria al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y su visión de izquierda con un enfoque profundamente humano, Esthela Damián desglosó el sentido de urgencia que caracteriza a sus pilares de gobierno, con especial énfasis en rescatar el tejido social.

“Nosotros somos del pueblo y sabemos que para pacificar a Guerrero no podemos administrar las consecuencias, tenemos que atender las causas. Por eso, el ‘Guerrero del Futuro’ pone al frente a las mujeres para impulsar su empoderamiento académico y económico, protegiéndolas para que tengan una vida libre de violencia y brindando atención integral a las madres adolescentes. A nuestras y nuestros jóvenes les digo: ustedes no son el futuro, son el presente y la gran palanca de desarrollo. Vamos a abrirles el mercado laboral para que se queden en su tierra y rescataremos a quienes crecieron en contextos vulnerables. Encontré en la política a una gigante, la doctora Claudia Sheinbaum, y mi escuela es la de ella: ‘Yo no me vendo, yo apoyo’”, finalizó.